Novak Đoković je već morao da saopšti organizatorima da li će učestvovati ili ne.

Ako je Novak Đoković odlučio da učestvuje na Australian openu 2022. godine, imao je rok do danas da se prijavi. Naime, svi teniseri i teniserke koji su pristali da igraju u Melburnu morali su to da potvrde organizatorima do 6. decembra, tačno šest nedelja pre početka prvog grend slema sezone.