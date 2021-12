Kapitenka rukometašica Crne Gore Jovanka Radičević istakla je da se nakon velikog broja promašenih zicera uvukla nesigurnost u ekipu, te da je to Slovenija znala da kazni.

Izvor: REUTERS/Gonzalo Fuentes

"Lavice" su na premijeri Svjetskog prvensta bile nemoćne protiv selekcije Dragana Adžića 28:18.

"Teško je pobijediti bilo koga kada se promaši 15 ili 18 promašenih čistih šansi. To je bio jedini problem. Bilo je i nekih dobrih stvari u odbrani. Slovenija je pogodila sve što je pokušala. Uvukla se nesigurnost, svaka od nas je promašivala, počev od mene... One su stvorile veliku prednost, teško je bilo nadoknaditi to protiv iskusne ekipe sa igračicama koje igraju na velikoj sceni i imaju velika takmičenja iza sebe", kazala je Radičević.

Ona vjeruje da ekipa može do druge faze.

"Ima još da se igra, vjerujem da ćemo izvući pouke i da ćemo da uživamo na terenu. Na ovom meču kao da se strah uvukao, možda prevelika želja, to mora da se promijeni", kazala je Radičević.

Crna Gora u nedjelju igra sa Angolom.