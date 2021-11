Otac najboljeg tenisera na svetu pričao je o Novaku Đokoviću i njegovom mogućem neodlasku na Australijan open.

Izvor: Prva/screenshot

Novak Đoković trenutno igra sa Srbijom na Dejvis kupu, gde je do sada ostvario dve pobede. Ipak Srbija je nakon pobede nad Austrijom poražena od Nemačke.

Novakov otac Srđan Đoković je gostujući na TV Prva istakao da nije razgovarao sa njim posle poraza Srbije u drugom meču.

"Nisam razgovarao, nije mu baš prijatno što tamo igra pred praznim tribinama. On je rekao da nije najvažniji sport u životu da ima puno važnijih stvari i da se ne treba igrati po svaku cenu. Ako je država odlučila da zabrani gledaocima da gledaju bolje da se ne igra, nego ovako", istakao je on.

Smatra Đoković da Srbija može do trofeja uprkos nekim lošijim igrama na startu.

"Oni se bore koliko mogu, imali su malo dužu pauzu i Lajović i Krajinović, ali biće to dobro. Proći će u četvrtfinale i osvojiće na kraju to", istakao je on.

Najveća tema u teniskom svetu sada je Australijan open naredne godine i to da li se Novak vakcinisao.

"E ovako. Što se tiče tih vakcina i nevakcina lično je pravo svakoga da odluči. Niko nema pravo da nam ulazi u tu intimu. Svako ima pravo da odlučuje hoće li se ponašati po ovom ili onom pravilu. Da li je Novak vakcinisan ili ne to je njegovo lično pravo, Da li će on objaviti ili ne ja mislim da neće jer je to njegova lična oduka", dodaoje on.

Otkrio je da čak ni Novakova porodica ne zna tačno kakvo je stanje.

"Ni ja kao njegov otac ne znam tu informaciju, a i da je znam ne bih podelio sa vama jer je to njegova lična odluka. Ima 34 godine i ima pravo da odlučuje o sebi i svom životu kako želi", otkrio je on.

Osvrnuo se i na neke izjave premijera australijske države Viktorija uperene protiv Novaka.

"Što se tiče odlaska u Australiju bilo je neprijatno zadnjih nekoliko nedelja sa raznim saopštenjima raznih vlastodržaca u pokrajini gde se nalazi Melburn i raznih drugih ljudi koji su sebi dali za pravo da devetostrukog pobednika Australijan opena prozivaju ničim izazvano."

A da li će Novak otići u Australiju, ne zavisi samo od njega.

"Da li će otići tamo ili neće zavisi od toga da li će se oni opredeliti da žele da im devetostruki pobednik dođe tamo. Naravno da on to želi jer je sportista i jer tamo ima strašno puno naših ljudi iseljenika koji jedva čekau da on dođe i da ga oni vide i mi bismo to želeli i voleli apsolutno više od svega kao i naš sin", dodao je Srđan Đoković.

Na kraju je rekao da ne veruje da će Australija videti Novaka pod ovakvim uslovima.

"Da li će se to desiti? Pod ovim ucenama, na ovaj način sprovedeno verovatno neće. Ja to ne bih uradio, a on je moj sin, a vi zaključite sami", zaključio je Srđan Đoković.