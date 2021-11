Najbolji teniser svijeta se prisjetio kako je nekada govorio slavni Nikola Tesla.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je posle poraza u polufinalu Završnog mastersa u Torinu stigao u Austriju, gde ga u narednom periodu očekuje učešće na završnom turniru Dejvis kupa.

Najbolji teniser svijeta će predvoditi reprezentaciju Srbije, a za to vrijeme, inspiraciju pronalazi u liku i djelu jednog od najvećih umova u istoriji - Nikole Tesle.

Đoković se priključio reprezentaciji Srbije u Austriji, imao je šta da kaže i na zvaničnoj konferenciji za medije, a potom je na svom Instagram profilu imao neobičnu poruku.

Novak je objavio fotografiju na kojoj je ispisan citat Nikole Tesle.

"Bolest dolazi zbog smislenog pada. Čovjek treba da bude sam svoj ljekar. Ako nije tih iznutra, onda mu uzalud svi ljekovi i najbolji lekari. Podsvijest modernog čovjeka je uzburkana kao nemirni okean sa velikim olujnim talasima. Podsvijest prepuna utisaka čini da duša bude nemirna. Emocije tada ključaju poput erupcije vulkana. Bez rada na emocijama, duhovnost je samo kula od karata. A šta je čovek bez mira u duši? Odvojen od božije blagodati, pokušava da uzaludno pronađe utjehu u materijalnim stvarima. Tamo utjehe nema, to je rupa bez dna. Još, još, daj još i na kraju ponovo praznina. Kada duša postane mirno more, bonaca, tada počinje iscjeljenje. Zapamtite to, to je zlatno pravilo. Izvor većina bolesti je u duhu, zato duh može da pobijedi većinu bolesti", napisao je Đoković citiravši Nikolu Teslu.

Izvor: Instagram/djokernole/printscreen

Nije poznato postoji li neki poseban razlog za ovakvu poruku u ovom trenutku. Srbija svoje mečeve u Dejvis kupu igra 26. i 27. novembra protiv Austrije i Nemačke, a u četvrtfinale će se plasirati šest pobjednika grupa i dva najbolja drugoplasirana tima.