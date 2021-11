Crno-beli u dramatičnoj završnici savladali tim svog nekadašnjeg trenera i kapitena - Nenada Čanka.

Izvor: MN Press

Partizan je prijateljski dočekao Lijetkabelis i svoje bivše igrače, trenera i kapitena Nenada Čanka i centra Đorđa Gagića, a onda je sa njima odigrao neizvestan meč. I ponovo je heroj bio Kevin Panter!

Partizan - Lijetkabelis 84:77 (20:14, 19:24, 27:22, 18:17)

Iako su crno-beli konstantno vodili i kontrolisali rezultat i iako su sve do završnice imali deset, pa i 13 poena prednosti, Litvanci se ipak nisu predavali do kraja. A, onda ih je slomio koš Kevina Pantera na 12 sekundi do kraja, posle prodora i teškog šuta za nedostižnih 82:77.

Lijetkabelis je u napadu pre toga imao šut za izjednačenje, koji je iz daljine promašio bivši plejmejker Crvene zvezde Nikola Radičević. Bio je to drugi napad Litvanaca u nizu u kojem su pokušavali da trojkom poravnaju rezultat, ali je Partizan "preživeo" te ofanzive gostiju i na kraju ipak slomio žilavog protivnika.

Na meč u kojem je Partizan imao uspone i padove ekipu je na teren izveo novi kapiten Nemanja Dangubić, a najefikasniji u srpskom timu bili su Zek Ledej sa 19 poena, kao i Alen Smailagić i Gregor Glas (obojica po 13 poena), koji je večeras dobio značajne minute na poziciji beka-šutera i tu priiliku je koristio.

Takođe, dvocifreni učinak u napadu imali su i Aleksa Avramović i Balša Koprivica sa po 12, a Obradović u ovoj utakmici nije računao na Rodionsa Kuruksa, Radeta Zagorca, Dušana Miletića i Uroša Trifunovića.

Crno-beli su ovim uspehom poboljšali svoj evropski skor na 4-1 pred pauzu u Evrokupu do 8. decembra zbog utakmica reprezentacije. Obradovićev tim sada se okreće derbiju ABA lige protiv Budućnosti, zakazanom za subotu u 21 čas.

PARTIZAN: Kuruks, Panter 11, Ledej 19, Zagorac, Avramović 12, Koprivica 12, Dangubić 2, Smailagić 13, Miletić, Mur 2, Glas 13, Trifunović.

LIJETKABELIS Vaičijunas, Radičević 9, Kalaicakis 8, Gidraitis, Lipkevičijus 7, Maldunas 8, Zemaitis 12, Berzinš 12, Orelik 19, Vasiljauskas, Gagić 2.