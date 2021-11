Trener Partizana pred meč koji se čeka u celom regionu izneo očekivanja od svog tima.

Izvor: MN Press

Prvi srpski košarkaški derbi u sezoni na programu je u nedelju od 19 časova, a crno-beli će gostovati aktuelnom šampionu regionalnog takmičenja. Crvena zvezda će dočekati Partizan u hali Aleksandar Nikolić, u meču koji čeka čitava Srbija, region, ali i košarkaška Evropa!

Tokom leta su u oba tima napravljene velike promene, pa se tako Crvena zvezda okrenula povratnicima i srpskim igračima koji su ranije činili okosnicu tima, dok je Partizan predvođen Željkom Obradovićem oformio tim koji će napasti trofeje i plasman u Evroligu na kraju sezone!

Najtrofejniji evropski trener svestan je koliki značaj za čitavu košarkašku Evropu ima meč koji će se igrati u Beogradu.

"Utakmica koja nije kao neka druga. Specijalna je, rivalstvo između Zvezde i Partizana je opštepoznato. To je utakmica koja se komentariše ne samo u Beogradu i Srbiji, nego u celoj Evropi. Mislim da je to dobro za košarku, mislim da je to dobro za sve ljude koji vole košarku i nadam se da će sutra biti lepa utakmica i da će sve biti na nivou na kome bi svi m i želeli da bude. Da bude sportski, dostojanstveno, mi ćemo sve uraditi sa naše strane da bude tako", kazao je Željko Obradović.

Iskusni trener svestan je kvaliteta koji poseduju crveno-beli i smatra da će ovo biti dobar ispit za njegovu ekipu.

"Probali smo da se pripremimo na najbolji mogući način, svesni smo kvaliteta koji ima Crvena zvezda, ali probaćemo da damo sve od sebe u toj utakmici. Da vidimo koliko u ovom trenutku možemo da se nosimo sa jednom evroligaškom ekipom", izjavio je trener Partizana,