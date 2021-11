Zna da nije u redu da se tako ponese, ali morao je da se zaštiti!

Izvor: Profimedia/Twitter/HarrisonWind

Nikola Jokić je odigrao sjajan meč u pobedi svog tima nad Majamijem, imao je tripl-dabl, a završio je utakmicu minut i po prije kraja!

To se desilo pošto ga je na sredini terena svojim udarcem iz prikrajka isprovocirao Markif Moris, a dok čekamo da vidimo da li će srpski košarkaš za sve to dobiti kaznu, on se oglasio.

Reagovao je na dešavanje na terenu i na konferenciji za medije je objasnio šta se zapravo desilo i zašto je onako burno reagovoa.

"To je glup potez, osjećam se loše što sam tako reagovao", rekao je on na početku.

Vidi opis JOKIĆ SE OGLASIO ODMAH POSLIJE TUČE, OBJASNIO SVE: Pomenuo "pokvaren potez" i priznao - Morao sam to da uradim! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 11 11 / 11

Ipak, u žaru borbe i u finišu meča nije mogao da izdrži nakon što ga je Moris udario. Kako sam kaže, to je bio "pokvaren potez", njegovog rivala.

"Ali bilo je nasred meča, dobio sam udarac i vidio sam ga, ali mislio sam da će to biti samo faul. Mislim da je to bio pokvaren potez i onda sam morao da se zaštitim", istakao je Jokić.

Pogledajte ugao iz koga se najbolje vidi da je Moris nesportski išao da udari i možda povrijedi Jokića:

Vidi opis JOKIĆ SE OGLASIO ODMAH POSLIJE TUČE, OBJASNIO SVE: Pomenuo "pokvaren potez" i priznao - Morao sam to da uradim! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 12 / 12 AD

Ipak jasno je Nikoli da kao lider tima ne smije da reaguje na ovakve provokacije i da mora uvijek da se sačuva na kraju, kako bi vodio ekipu do pobjede.

"Reagovao sam loše i ne bi trebalo tako da reagujem i da me izbace sa meča da bi mogao da pomognem timu da dobije meč", zaključio je on.

Iako se kaje zbog poteza nije dužio i priznao je da ga je adrenalin povukao na ovakvu reakciju.

"Osjećam se loše, ponio sam se loše, ali moram da se zaštitim. Da nisam reagovao tamo on bi dobio nesportsku ličnu, ali to je bila samo moja reakcija u naletu adrenalina", dodao je on.

Pogledajte i najbolji video tuče: