Košarkaši Mornara sjutra u 17h gostuju Budućnost Voliju u 6. kolu ABA lige.

Izvor: MN Press

"Utakmica nam ne dolazi u dobrom trenutku. Mi smo već od utakmice u Istanbulu (protiv Bahčešehira u FIBA Evropa kupu) pokazali da nam se igra diže, da to bolje izgleda nego na početku prvenstva. Potvrda mojih riječi je dobar rezultat u FIBA Evropa kupu, kao i utakmica protiv Zvezde, gdje smo do posljednjih pet minuta bili u egalu. Ekipa izlazi iz igračke krize, a to rezultatski moramo što prije da materijalizujemo", izjavio je trener Mornara Mihailo Pavićević.

Pavićević je, zbog zdravstvenih problema, propustio nekoliko utakmica.

"Nije nas ni ove godine mimoišao koronavirus. Prolazimo bez većih zdravstvenih posljedica. Ja sam ispoštovao protokol izolacije i instrukcije doktora. Lagano se vraćam poslu", objasnio je Pavićević.

Pavićević je prokomentarisao predstojeći meč protiv Budućnosti.

"Idemo u goste ekipi, koja igra u dobroj formi, koja je najiskusnija i jedna od najkvalitetnijih u ligi. Ne možemo birati protivnika, ali pokušaćemo da pružimo otpor i eventualno iskoristimo njihov loš dan i nadamo se iznenađenju. Najbitnija stvar je da je ekipa svjesna da može mnogo bolje, da su već neki igrači to pokazali i to me raduje. Vjerujemo u ono što radimo, rezultat nije dobar, ali duga je sezona. Nama je cilj da obezbijedimo opstanak i sve što uradimo preko toga biće dobro", zaključio je Pavićević.