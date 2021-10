Košarkaši Budućnost Volija sinoć su savladali Valensiju 71:70 i stigli do 2. pobjede u Evrokupu.

Izvor: MONDO

"Ostvarili smo pobjedu protiv nevjerovatno jakog protivnika, koji je ostvario fenomenalne rezultate na evropskoj sceni u prethodnih nekoliko godina. Ključ uspjeha je bila odbrana, ogromna energija koju smo uložili, kao i vjera da možemo do pobjede", prokomentarisao je utakmicu protiv španskog kluba centar Budućnosti, Filip Barović.

"Valensija je tokom meča imala prednost u rukama, odbijala je naše pokušaje da stignemo do preokreta, a imali smo i problema sa realizacijom. Međutim, pomenutom odbranom smo držali meč u egalu. Sve se poklopilo u poslednjem kvartalu. Odbrana je i dalje bila na jako visokom nivou, a iz pomenute odbrane stiglo je i neophodno samopouzdanje za igru u napadu. Pronašli smo ključ za defanzivnu postavku Valensije, stigli do triler završnice, a zatim poenima Džastina Kobsa i do zlata vrijedne pobjede."

Budućnost u nedjelju u okviru ABA lige dočekuje Mornar.

"Idemo korak po korak od početka sezone, a probleme sa kojima se suočavamo rešavamo u hodu. Sada je najvažnije da se malo osvježimo poslije ogromne energetske i fizičke potrošnje protiv Valensije, jer nas očekuje izuzetno težak posao protiv Mornara. Svi koji misle da će meč koji slijedi biti lak, jer Barani nemaju pobjedu u dosadašnjem dijelu sezone, kada je ABA liga u pitanju, mnogo griješe. Svjesni smo da nas očekuje nova borba do poslednjeg atoma snage, svjesni smo da ćemo morati da se borimo za svaku loptu, za svaki pedalj terena, ako želimo, a želimo da stignemo do pobjede u meču koji slijedi", poručio je Barović.