Mornar je u srijedu prekinuo lošu seriju i niz poraza, u FIBA Evrokupu je stigao do prve pobjede u sezoni, a sjutra ga čeka najteži mogući rival u ovom periodu sezone.

Izvor: MONDO/Lidija Roganović

“Očekuje nas jako zahtjevna utakmica. Zvezda je ekipa koja igra sjajno na oba fronta. Prije svega treba da odgovorimo na njihovu fizičku igru i na tom planu smo se posebno spremali. Uprkos evidentnim kadrovskim problemima koje imamo, pokušaćemo da se pripremimo na najbolji mogući način. Imamo dovoljno vremena za to, za razliku od Zvezde. Tokom utakmice tražićemo šansu da pobijedimo”, kaže Vaso Milović, pomoćni trener Mornara.

Nemanja Gordić je svjestan komplikovan posao čeka Mornar.

“Zvezda je u ovom trenutku sigurno favorit broj jedan u ABA ligi. Igra dosta dobro i u Evroligi i u regionalnoj ligi, izuzev u Laktašima gdje je podbacila. Izgleda jako dobro. Zna se da je Zvezdin prepoznatljiv stil izuzetno jaka i čvrsta odbrana. Imaju jednu od najboljih odbrana u Evroligi što dovoljno govori o njihovom kvalitetu i koliko nas težak zadatak očekuje u nedjelju”, kaže Gordić i dodaje:

“Na nama je da se spremimo što je bolje moguće i da možda probamo da iskoristimo to što su u petak igrali s Albom u Evroligi. Bitno je da pružimo maksimum, a vidjećemo za kakav će rezultat protiv favorita to biti dovoljno”, zaključio je on.