MVP je spreman za početak nove NBA sezone, ali ne i za seriju ovakvih pitanja...

Izvor: Twitter/printscreen/@katywinge

Počela je nova NBA sezona, Nemanja Bjelica je već upisao odličan nastup, ali ova sezona posebna je i jer će u njoj Nikola Jokić braniti priznanje za MVP-a najjače lige sveta.

Ipak, zvezdu Denvera to uopšte ne interesuje, toliko da nije spreman ni da sasluša cijelo pitanje na tu temu.

Jokić je proteklu sezonu 2020/21 u NBA ligi obilježio od prvog do posljednjeg dana - odigrao je svaki od 72 meča, dominirao je i izluđivao protivničke odbrane, pa MVP priznanje moralo da stigne u njegove ruke.

U predsezoni je i sa malom minutažom pokazao da je spreman za novu godinu sjajnih partija, ali Jokića uopšte ne opterećuje što je on branilac MVP priznanja.

Jedan novinar mu je postavio pitanje ima li kod njega dodatnog pritiska zbog odbrane MVP titule, a Somborac nije ni sačekao da novinar završi pitanje.

"Brate, zaista, baš me briga uopšte za to", rekao je Jokić u svom stilu. Evo kako je to izgledalo:

Prvi meč Jokića i Denvera u novoj sezoni na programu je u noći između srede i četvrtka (04.00) kada će Nagetsi gostovati Finiks Sansima.