Imao je druge ponude, ali je na umu imao samo jedno - ljubav prema crno-belima.

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana sjajno su počeli sezonu sa četiri pobede na startu takmičenja, a predvođeni Željkom Obradovićem izgledaju sve bolje pred početak evropskih iskušenja.

Odluka najboljeg evropskog trenera svih vremena da se vrati u klub gde je počeo trenersku karijeru mnoge je iznenadila. A sada je sportski direktor crno-belih Zoran Savić otkrio čega se to Obradović odrekao da bi se vratio u Partizan.

"Njegova neka ljubav prema Partizanu totalno je nerealna. I odnos prema klubu je takav. Malo je onih koji mogu i da poveruju kako je neko spreman da izgubi 10 miliona evra samo zato da bi došao u Partizan, a Željko je upravo to uradio. Poredim ga sa onom čudesnom lokomotivom teretnog voza za koju je sasvim svejedno da li je za nju zakačeno pet, šest ili deset vagona. Ona jednostavno vuče za sobom sve što se natovari. Ima energiju koja je neverovatna. I zrači nečim posebnim", otkrio je Savić u intervjuu za "Espres".

On je naglasio da je nivo Partizana trenutno niži od Obradovićevog, te da je trofejni stručnjak spreman na krajnosti kako bi pomogao svom klubu.

"Odlukom da dođe u Partizan pokazao je spremnost da se spusti na jedan nivo koji nije njegov što, priznaćete nije lako. Nekad je u ekipi imao tri najbolja plejmejkera u istoriji evropske košarke. Dakle, Dijamantidisa, Spanulisa i Jasikivičijusa u istom timu. Sada je spreman na drugu krajnost, odlučan je u nameri da napravimo najmlađi tim u Evrokupu. Prosek naše ekipe je 23 godine i malo više. On je to prihvatio i od prvog dana se ponaša kao da trenira CSKA ili Panatinaikos, a ne Partizan. To je ono što je fenomenalno", zaključio je on.