Majkl Porter junior je oduševljen što je saigrač Nikole Jokića, a sad je otkrio i šta ga to čini neverovatnim.

Bliži se početak nove sezone NBA lige, a Nikola Jokić će u nju ući kao aktuelni MVP! Srpski košarkaš će pokušati da sa Denver Nagetsima ostvari još bolje rezultate u sezoni 2021/22, a pred početak nove sezone, o njemu je govorio njegov saigrač Majkl Porter junior.

Jokićev kolega iz tima je u podkastu Džej Džej Redika otkrio šta je to što Jokića čini tako neverovatnim košarkašem. I jasno je poručio - "Nikad nisam video nekoga kao što je on!"

Porter je sada već bivšem NBA košarkašu ispričao kako je to izgledalo kada je upoznao Jokića i šta ga je tada iznenadilo kod Somborca.

"Kad sam Jokića upoznao, bio je debeo. Kad sam ga prvi put video, došao je u teretanu po mom dolasku u Denver, došao je da se upoznamo, video sam da je dobar momak. Ali nisam znao mnogo toga o njemu, jer nikad nisam gledao Nagetse", počeo je Porter.

"Bio je dobar već tada, samo nije bio ovako dobar kao sada. I onda smo završili na trening kampu, gledao sam ga kako igra, i on je igrao dobro, ali i Mejson Plamli je igrao otprilike kao i Jokić. I pitao sam se zašto Jokić počinje mečeve pre Plamlija? A onda su mi saigrači rekli 'Ne, on kad hoće, ubaciće 40 poena za veče, kad ne bi stalno dodavao, nego kad mi samo gledao da daje poene'. Mislio sam ma nema šanse, ali rekli su mi 'Čekaj samo dok počne sezona'", priseća se Jokićev saigrač.

Porter je potom bio oduševljen.

"I čekao sam i onda... Nikad nisam video nekoga kao što je Jokić! Jako je čudno! On je čudan tip, pre meča će igrati igrice na telefonu... Mislim da sad ozbiljnije vodi računa o svom zdravlju, ali pre toga sam čuo da se posle sezone vrati kući, pije pivo, jaše konje i posle se pred sezonu opet vrati u formu. On je prirodno neverovatan."

Košarkaš Denvera objašnjava kakav je Jokić iza kulisa.

"On je jedan od onih lidera koji ne predvode tim tako što će biti glasni non-stop. On će voditi primerom. I sad to shvata sve ozbiljnije. Pre je više bio zvezda bez da je želeo da bude zvezda. Sada kao da je rekao 'okej, znam koliko sam dobar kad sam MVP, hajde da unapredim i ove igrače oko sebe'. Njegova konzistentnost je sjajna, igra svaki meč, ima mali krug ljudi kojeg se drži. Što se tiče ličnosti, ja poštujem njegov mentalitet jer je on kao Janis (Adetokunbo, prim. aut). Idemo dan po dan, utakmicu po utakmicu, čak i ako odigram loše, ostaću isti onaj tip, neću mnogo da marim za to. Ako odigram sjajan meč, neću da postanem arogantan, ostaću isti onaj tip. To poštujem kod njega. On ni ne vidi sebe kao superstara."

Porter još jednu stvar kod Jokića posebno ceni.

"On nikad ne ubrzava, ni kad se utakmica 'lomi'. Jokić uvek igra svoju igru. To je najimpresivnije kod njega. On će pogoditi šut za pobedu kao da je prva četvrtina, on ne oseća pritisak", rekao je Majkl Porter.