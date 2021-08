Crna Gora upisala i četvrtu pobjedu u „balonu“ u Podgorici u posljednjem meču pretkvalifikacija za Mundobasket.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Košarkaška reprezentacija Crne Gore u ponedjeljak je i definitivno obezbijedila prolaz u kvalifikacije za Mundobasket, a večeras su „crveni“ u posljednjem pretkvalifikacionom kolu savladali Dansku i sa maksimalnim učinkom završili učešće u avgustovskom „balonu“ u Podgorici.

Crna Gora je slavila 79:67.

Selektor Boško Radović pružio je šansu igračima sa manjom minutažom - u protokolu nije bilo Nikole Ivanovića i Džastina Kobsa, dok su Filip Barović i Marko Todorović odgledali meč sa klupe.

Crna Gora je dobro otvorila utakmicu, odmah stekla ubjedljivu prednost, ali je u drugom dijelu, nakon pada u igri, dozvolila Dancima da se vrate u meč i zaprijete.

Nakon uvodnih minuta kada su obje selekcije postigle po koš, Crna Gora je napravila seriju 15:0, stigla do vođstva 17:2, a nakon trojke Vasilija Baćovića na 2:28 do kraja prve četvrtine i do maksimalnih 18 poena prednosti – 22:4.

I pored velike prednosti tokom prvog poluvremena uslijedio je pad u trećoj četvrtini. Danci su topili zaostatak i na 4:02 do kraja tog perioda trojkom Berga prišli na pet poena minusa - 46:41.

Više od toga gostujuća selekcija nije mogla. Crna Gora je ponovo stekla osjetniju prednost, upisala četvrtu pobjedu i uz Island se plasirala u kvalifikacije, koje su na programu od novembra ove do jula naredne godine.

Najefikasniji u reprezentaciji Crne Gore bio je Igor Drobnjak sa 15 poena. Pavle Đurišić je meč završio sa 14, a Vasilije Baćović sa 12 poena. Radosav Spasojević i Dino Radončić ubacili su po 11.

Kod Danaca 16 poena Sebastijana Arisa, a 12 Silvestera Berga.

Uoči meča predsjednik Košarkaškog saveza Crne Gore (KSCG), Nikola Peković uručio je zahvalnice Jeleni Dubljević, koja se oprostila od reprezentacije, kao i Blagoti Sekuliću bivšem reprezentativcu, a danas članu stručnog štaba Boška Radovića.

CRNA GORA – DANSKA 79:67 (26:12, 13:15, 18:17, 22:23)

Podgorica – „Bemax arena“. Gledalaca: 400. Sudije: Pursanidis (Grčka), Vitkauskas (Litvanija) i Oliot (Francuska).

CRNA GORA: DROBNJAK 15 (4-4), Aleksa Popović 6, RADONČIĆ 11 (2-2), Vrbica, Đurišić 14, Todorović, Kljajić 2, Baćović, SPASOJEVIĆ 11 (6-4), Barović, MIKOVIĆ 6 (2-2), PETAR POPOVIĆ 2.

DANSKA: ARIS 16 (5-3), STORMARK 8 (7-6), Bonde 9 (1-1), NILSEN 6 (2-1), Jukić, Knudsen, Rungbi 7 (2-2), BERG 12 (1-1), Jesen, Bilov, MORTENSEN 9 (5-4), Kristensen.