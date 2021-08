Američki centar nije ništa znao o Sloveniji, a sada gine za nju na Olimpijskim igrama.

Izvor: Tanjug/AP Photo/Eric Gay

Slovenija je preko kvalifikacionog turnira u Litvaniji stigla do mesta na Olimpijskim igrama, a da nisu zalutali u Tokiju pokazuje i pobeda nad svetskim prvakom Španijom (95:87).

Bila je to treća pobeda Slovenije koja kao prvoplasirana prolazi u četvrtfinale turnira, a čak i kada su uspeli da "zatvore" fantastičnog Luku Dončića - to nije poremetilo "zmajčeke". Bilo je mnogo komentara da je Dončić jedini kvalitetan igrač u njihovom timu, ali ostali dokazuju da to nije tačno.

Vlatko Čančar i Majk Tobi su napravili preokret u drugom poluvremenu, a posebno je impresivno koliko Amerikanac energično igra u dresu Slovenije.

Blistao je i na kvalifikacionom turniru, stigao da zapeva srpski narodnjak, a svi su ga prozvali "Miha".

"Pre nekoliko meseci nisam ni znao gde se nalazi Slovenija. Nestvarni snovi postaju stvarnost i ne želim nikada da se probudim!", oduševljeno je poručio Amerikanac koji je u pobedi Slovenije nad svetskim prvakom upisao dabl-dabl učinak - 16 poena i 14 skokova.

Tobi je inače rođen u Monrou (država Njujork) i nakon kratke NBA karijere stigao je u Evropu gde sada nastupa za Valensiju, sa kojom je bio prvak Španije i osvajač Evrokupa.

Zanimljivo, osvojio je zlato sa U19 reprezentacijom SAD 2013. godine.