Crvena zvezda protiv Bajerna u Minhenu igra u plej-inu Evrolige, a ako ga pobijedi onda je čeka poraženi iz duela Real Madrida i Pariza.

Crvena zvezda je izgubila od Panatinaikosa 111:104 u posljednjem kolu regularnog dijela sezone Evrolige poslije produžetka i tako je sada jasno da crveno-bijeli sezonu završavaju na desetom mjestu. S obzirom na to da je i Barselona pobijedila Virtus, gdje se takođe lomilo do kraja, Zvezda će imati najteži put do plej-ofa!