Los Anđeles Lejkersi su savladali San Antonio bez Lebrona Džejmsa, koji pokušava da se oporavi na vrijeme za meč sa Denverom i Nikolom Jokićem.

Luka Dončić je vodio Los Anđeles Lejkerse do pobjede nad San Antonijom 125:109, a to je bio uvod za sudar Slovenca sa Nikolom Jokićem. Uspio je da ubaci 21 poen, ima 14 asistencija i 9 skokova novi plej Lejkersa tako da je bio na jedan skok od tripl-dabla, ali uz sjajnu partiu Ostina Rivsa od 30 poena, 7 skokova i 6 asistencija dovoljno je to bilo za pobjedu.