Dirk Novicki nije mogao da vjeruje da je Dalas trejdovao Luku Dončića u Lejkerse.

Dalas je oterao Luku Dončića. Poslao ga je u Lejkerse i na taj način razočarao svoje navijače, legende kluba, fanove širom svijeta. Među njima je i legendarni Dirk Novicki. Čovek koji ima statuu ispred dvorane Mavsa je i dalje u šoku zbog svega što se dogodilo. Na čijoj je on strani? Pokazao je to kada je otišao u Los Anđeles da pruži podršku Slovencu na svom debiju u novom klubu.

Čuveni Njemac sada je ispričao kako je iz njegovog ugla sve to izgledalo. "Ne želim da ulazim u detalje svega, ali kada sam video vijest bio sam na drugoj strani svijeta, sa porodicom na odmoru na Maldivima. Ne znam da li ste upućeni, ali je to mjesto usred Indijskog okeana i mi smo bili 12 sati ispred. Odjednom je moj telefon 'eksplodirao'. Spremali smo se da idemo na ručak, to je bio naš poslednji dan odmora, onda je telefon 'eksplodirao'. Pogledao sam društvene mreže i bio sam šokiran i iznenađen kao i svi. Narednih nekoliko sati proveo sam tako što sam pratio dešavanja na internetu, morao sam da se uvjerim da je to stvarno i da se dešava. Bio sam iznenađen, pokušavao sam da shvatim šta se desilo, zaista nisam mogao da vjerujem", rekao je Novicki.

Razgovarao je sa Dončićem u tim momentima, pokušao da mu pruži neku vrstu utjehe. "Da skratim priču, stigli smo kući sa odmora. Luka i ja smo se dopisivali. Bio sam razočaran i tužan zbog njega, ni on to nije očekivao. Pozvao me je na njegov debi u Los Anđelesu i osjetio sam da moram da idem tamo da mu pružim podršku. Igrao sam sa njim u mojoj poslednjoj sezoni, zbližili smo se, pokušao sam da mu budem mentor i da mu pomognem koliko god sam mogao, on je stvarno dobar momak. Osjetio sam da je važno da odem i da ga podržim u njegovom novom poglavlju, svi su pričali koliko je razočaran i koliko mu je teško. Htio sam da budem tu za njega, za njegovu porodicu, da mu pružim podršku. Vidjeli ste moju facu, bilo je čudno, nerealno skroz, da ga vidim u dresu Lejkersa. Nikada neću biti fan Lejkersa, ali ću zauvijek da budem Lukin fan. Bilo je lijepo vidjeti ga i pružiti mu podršku", jasan je Dirk.

"Ako budu zdravi..."

Kada je Dončić izašao na parket u drugoj dvorani i nosio dres koji nije onaj Dalasov, bio je to težak udarac za Dirka. "To što sam ga vidio u tom dresu, bilo mi je nerealno. Srećan sam što sam to uradio i što sam mu pružio podršku. Mislim da je sada, posle nekoliko nedjelja i on drugačiji i da se raduje novoj prilici. Igra za jedan od najvećih klubova na svijetu. Mora da shvati sve to i da razumije da je sada u Lejkersima i da mora da gleda dalje. Želim mu sve najbolje."

Na kraju je pričao o Dalasu koji je u razmjeni za Dončića dobio Entonija Dejvisa i Maksa Kristija. "Ako Mavsi budu zdravi, imaju fantastičan tim. Malo mi je žao Dejvisa i Kristija jer su sjajni igrači, zabavno je gledati ih, nadam se da će osjetiti dobrodošlicu u novom timu i da će moći da daju svoj doprinos. Obožavam da gledam Dejvisa, igra sjajno na obe strane parketa, posebno u defanzivi. Iznenadila me je igra Maksa Kristija, nisam ga mnogo gledao, ali je raznovrstan igrač, može da šutira i da igra dobro u odbrani. Sada je sve pitanje zdravlja. Irving je fenomenalan, trener Džejson Kid radi odličan posao, posebno zbog svih ovih povreda. Nadam se da mogu da nastave sa dobrim igrama i da će polako svi da ozdrave i da pokažu šta je sve moguće u plej-ofu", zaključio je Novicki.

I Dirk je vidio ono što svi vide. Mavsi su doveli Dejvisa koji je nesporno jedan od najboljih centara u NBA ligi, ali je isto tako i čovek koji se često povređuje. Uostalom, povredio se odmah na debiju za novi tim. Vreme će pokazati da li je odluka Dalasa bila jedna od najgorih u istoriji košarke...