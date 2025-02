Janik Siner je prošao sa blagom kaznom, a Bobi Portis nije bio te sreće.

Izvor: Profimedia

Dok ATP gleda kroz prste i praktično će ostaviti Janika Sinera bez kazne, u NBA to ne može da se desi. Prvi na ATP listi je zbog dva doping testa kažnjen sa tri mjeseca suspenzije i to nakon Australijan opena, pa će praktično propustiti samo jedan ili dva bitna turnira. Za to vrijeme, NBA ne prašta.

U Americi je na doping testu pao nekadašnji reprezentativac SAD sa Svjetskog prvenstva u Manili i šesti igrač Milvoki Baksa Bobi Portis. On se takođe branio time da nije namjerno unio nedozvoljenu supstancu u tijelo, ali mu to nije pomoglo pošto je kažnjen sa 25 utakmica neigranja. To znači da će biti van terena praktično do kraja sezone.

Portis je bio pozitzivan na tramadol, lek koji se koristi da smanji drastične i velike bolove kod odraslih. Mark Bartelštajn, jedan od najmoćnijih NBA agenata koji je zastupnih Portisa je istakao da je ovo nesporazum i da je Portis slučajno pogrešio lijek koji je uzeo. Za razliku od ATP-a, NBA za to nije bilo briga.

Hoće da se pogriješi jednom...

"Bobi je slučajno uzeo lijek protiv bolova koji se zove tramadol, misleći da uzima lijek protiv bolova pod imenom Toradol. Toradol je dozvoljen lijek koji je on ranije koristio i koji protiv boova koriste brojni timovi i košarkaši, pogotovo kada imaju upale. Tramadol je sa druge strane nedozvoljen lijek protiv bolova koji je tek nedavno dodat na listu zabranjenih supstanci, ovog proljeća. Uzeo je pilulu tramadola od svog asistenta sa validnim receptom. Greškom su Bobiju rekli da je to toradol. zato što su imena ljekova jako slična i oba lijeka se koriste za iste stvari. Bobi je morao da uzima ljekove protiv upala zbog problema sa povredom lakta", rekao je Bartelštajn, ali je naglasio da se Portis neće žaliti na ovu odluku.

(MONDO, N.L.)