Dorijan Fini Smit planira da nabaci kilažu kao Luka Dončić da bi dominirao u NBA ligi.

Luka Dončić glavna je tema u NBA ligi. Njegov trejd u Los Anđeles Lejkerse privlači ogromnu pažnju. Do te mjere da je i ESPN napravio velike promjene u programu i izbacio meč Finiksa i Jute, da bi ubacio njegov potencijalni debi u duelu sa Indijanom.

Odradio je slovenački reprezentativac i prvi trening u "gradu anđela", a očekivano tamo je većina pitanja bila vezana na njega i njegov prelazak u novi klub. Tako je bilo i kada su novinari pričali sa Dorijanom Finijem Smitom, koji je već igrao sa Lukom u Dalasu.

On je našao suptilan način da isproziva Mavse za to što su ga trejdovali i "pecnuo" ih je zbog priča koje su pustili u javnost o Dončićevoj kilaži. Navodno su ga pustili, jer je došao sa 122 kilograma. "Znam ga, čovječe. On želi da igra cijeli meč, tokom prošlosezonskog plej-ofa igrao je po 40 minuta svaki meč. Želi da igra. Ne slušam te glasine, on daje rezultate. Sr*nje, ako želim da imam takve brojke, moram i ja onda da se ugojim", nasmijao se Smit. Jasno je aludirao na to što Luka ima prosjek od 28,1 poen, 8,3 skokova i 7,8 asistencija po meču u tekućoj sezoni.

Dončić je već sve te priče oko kilaže demantovao, a sa velikom pažnjom pratiće se rezultati Dalasa po odlasku Dončića i sve što čeka ekipu. Već se spekuliše da se iza svega krije priča o kazinu i kockanju u Las Vegasu.

I Šek brani Dončića

I čuveni Šekil O'Nil stao je na Lukinu stranu. Zapušio je usta svima koji su ga prozivali zbog težine.

"Kada smo prvi put osvojili titulu, imao sam 155 kilograma, a onda sam imao sjajno ljeto i vratio se u tim sa 175 kilograma i osvojili smo drugu. Kada smo osvojili poslednju imao sam 188 kilograma", rekao je javno Šakil O'Nil o uspjesima iz 2000, 2001. i 2002. godine. A, dobro je poznato koliko je posle toga bio teži i daleko manje pokretan na terenu, posebno u prvim sezonama u Orlandu početkom devedesetih, kada je stigao sa koledža sa "samo" 129 kilograma, što ga je uz njegovu visinu od 216 centimetara činilo doslovno nezaustavljivim.