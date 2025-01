Željko Obradović dotakao se situacije sa povrijeđenim i bolesnim igračima Partizana uoči meča sa Crvenom zvezdom u Evroligi.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

KK Partizan u petak od 20.30 u "Beogradskoj areni" dočekuje Crvenu zvezdu u okviru 24. kola Evrolige, a trener domaćina Željko Obradović saopštio je najnovije informacije o zdravstvenom biltenu svog tima. Kako je bilo i očekivano, Marinković i Nilikina su van tima, dok su još dvojica pod znakom pitanja.

"Vanja Marinković i Frenk Nilikina neće biti u timu. Danas smo imali situaciju sa Pokuševskim i Bošnjakovićem koji su bolesni i nisu trenirali. Videćemo da li će neko od njih dvojice biti u stanju da bude sa ekipom i pomogne", rekao je Obradović.

Što se tiče same utakmice, Obradović je rekao da ga raduje veliko interesovanje medija i navijača, dodavši da su ga mnogi već zvali za ulaznice, ali da karata u prodaji jednostavno više nema. Dvorana će biti ispunjena do kraja, očekuje se sjajna atmosfera, dok trener Partizana odaje i da mu se sviđa što se o "derbiju priča kao najveće evropskoj košarci".

Na tribinama će biti i hiljadu navijača Crvene zvezde, kao što je bio slučaj i sa Grobarima u prvom evroligaškom meču sezone kada je Partizan gostovao u Areni, a Željko Obradović ima važan apel.

"To je veoma pozitivno i ide ka tome da fer-plej na kraju pobjeđuje. Nadam se da će navijači Partizana shvatiti važnost utakmice, da će podržavati ekipu i da ne treba jedan ružna riječ da se čuje što se tiče ljudi iz Crvene zvezde. To je moja velika želja. Još jednom ih molim da se isključivo bave pomaganjem našoj ekipi i navijanjem", rekao je Obradović i dodao: "Sa naše strane pokušavamo da uradimo sve - kao što smo i do sada radili - da sve protekne u najboljem redu. Suština je da se igra i priča o košarci. To je naša želja. Samo bih volio da protekne sve u najboljem redu".

Podsjetimo, danas je Evroliga odredila i sudije za predstojeći derbi. Partizan uoči meča ima 12-10, a Zvezda 13-11.