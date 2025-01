Nekadašnji NBA košarkaš Dilonte Vest ponovo je uhapšen i uhvaćen na jednoj pumpi. U nekoliko sekundi je ispričao svoju životnu priču.

Nekada poznati NBA košarkaš Dilonte Vest (41) ponovo je uhapšen u saveznoj državi Virdžiniji krajem 2024, u još jednom u nizu prestupa koji govore o njegovom potpunom sunovratu.

Više od pet puta lišavan slobode, bivši igrač Boston Seltiksa, Sijetl Superskoniksa, Klivlend Kavalirsa i Dalas Maveriksa već po običaju je pušten nakon plaćanja kaucije od 1.000 dolara, a u januaru ga čeka suđenje.

Ovog puta mu se na teret stavlja to što nije hteo da napusti kraj u Hantingtonu, u kojem mu je zabranjen ulazak. Policiji je dostavljen video-snimak sa nadzornih kamera, odmah je izdat nalog za njegovo hapšenje i ekspresno je lišen slobode.

Posrnuli igrač svojevremeno je zaradio čak 16 miliona dolara od košarke i u NBA ligi prosječno postizao 9,7 poena. Osim toga što je spiskao čitavo bogatstvo i ostao bez ičega, Dilonte Vest je u međuvremenu postao zavisnik od nekoliko vrsti droge, utvrđeno mu je da pati od bipolarnog poremećaja, koji karakterišu ekstremne promjene raspoloženja, energije i nivoa aktivnosti, a uz to je i hapšen u alkoholisanom stanju.

Na jednom video-snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se kako ga na pumpi zapitkuju ko je on i šta mu se dogodilo.

Da li si igrao sa Lebronom Džejmsom?

Igrali smo u istom timu, tri godine smo proveli zajedno. Igrao sam sa Seltiks, za Klivlend...

Znači ima te u (video-igrici) NBA2K?

Da, ima me.

Kako se zoveš?

Zovem se Dilonte Vest.

Nisi investirao svoj novac ni u šta?

Brinuo sam se o svojim rođacima, o njihovoj djeci, svi su išli na koledže, obezbijedio im domove...

I ništa nisi uradio za sebe?

Svoj sam na svome, ako me razumiješ. Ne tražim ništa zauzvrat.

Kjuban mu pomogao, on nasrnuo na policijsku stanicu

Vestu su mnogi pokušali da pomognu i svi su bili neuspješni. Uradio je to i poznati gazda Dalas Maveriksa, Mark Kjuban, koji je u septembru 2020. platio liječenje posrnulog košarkaša, ali njegov problem nije bio riješen. Naredne jeseni, u oktobru 2021, Vest je ponovo uhapšen nakon što je pijan udarao u vrata policijske stanice i to držeći limenku piva u jednoj, a flašu votke u drugoj ruci.

Dilonte Vest rođen je u julu 1983. godine u Vašingtonu, išao je u srednju školu Elenor Ruzvelt u Merilendu, završio koldež Sent Džozef u Merilendu i ušao u NBA ligu 2004. godine kao 24. "pik" na NBA draftu. U najjačoj ligi igrao je od 2004. do 2012. godine, a potom je do 2015. nastupao u Kini. Nakon toga su počeli njegovi strašni problemi, sa kojima 10 godina ne može da se izbori.