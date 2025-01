Igrač Panatinaikosa Kendrik Nan otkrio je da želi da produži ugovor sa klubom iz Grčke.

Izvor: MN Prees

Jedan od najboljih igrača Panatinaikosa Kendrik Nan želeo bi da ostane u timu Ergina Atamana. Posle Matijasa Lesora, po svemu sudeći tim iz Grčke će zadržati još jednog važnog košarkaša.

Amerikanac je o nastavku saradnje rekao: "Moguće je. Moramo to da uradimo, ako je moguće. Znam da me svi vole ovde. Vidjećemo šta će se desiti, srećan sam zbog Lesora i Ernangomesa, zaslužili su to i zaradili. Sve dok su oni tu, Panatinaikos će biti izuzetan tim".

Nanu je ovo druga evroligaška sezona i obije je proveo u Panatinaikosu. U prvom mandatu je prosječno bilježio 15,4 poena, 2,5 skokova i 3,1 asistenciju. Ove goidne njegov učinak je daleko veći i s pravom predstavlja jednog od najboljih igrača Evrolige. U sezoni 2024/25 Nan daje 20,9 poena, hvata 3,6 lopti i dijeli isto toliko asistencija, dok na terenu provodi nešto više od 30 minuta.

Da njegova igra ide samo uzlaznom putanjom, svjedoče i poslednje partije u dresu Panatinaikosa - u poslednjih pet od šest utakmica postigao je minimum 26 poena. Najprije protiv Barselone (29), zatim Milana (39), Baskonije (26), Bajerna (27) i Virtusa (27), jedino je u utakmici sa Partizanom podbacio, pa je meč završio sa 12 poena.

Panatinaikos je treći na tabeli Evrolige i ima skor 12-7, u domaćem prvenstvu je nenadmašiv, pošto je prvi na tabeli i ima maksimalnih 12 pobjeda.

ž