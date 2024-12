Željko Obradović i Partizan su u problemu, ali možda to izrodi neke nove lidere crno-bijelih?

Partizan je savladao Panatinaikos i pokazao da može i protiv prvaka Evrope, onda je dobio Albu u drami i nastavio seriju sjajnih rezultata koji su započeti kada je pobijeđena Crvena zvezda u "vječitom derbiju". A onda je došao hladan tuš u vidu poraza od Budućnosti u ABA ligi. Samo nešto više od nedjelju dana pred "vječiti derbi" u ABA, Partizan je pustio Zvezdu i Budućnost da mu priđu na pobjedu manje na tabeli, ali to je najmanji problem!

Nevjerovatan tempo igranja u ABA i Evroligi uzeo je danak! Pred duplo kolo u kome Partizan prvo u utorak od 20.45 dočekuje Asvel, a onda u petak od 18.30 gostuje Efesu Željko Obradović jedva je skupio igrače da održi trening!

"Možda je važnije da pričamo o nama, imamo veliki problem, imali smo samo deset igrača na treningu, fali nam Vanja, Brendon, Ife, Mario i Frenk. Probali smo da odreagujemo sa ovih deset igrača koje imamo na raspolaganju, Ne znam kako će biti sutra, nemam pojma, ali teško je da bude bilo ko od njih sutra spreman", rekao je Željko Obradović.

KO JE SPREMAN ZA DUPLO KOLO?

Poslije svega, postavlja se pitanje kojih deset igrača je treniralo i ko je spreman za duel sa Asvelom već sada? Da li su sve pozicije pokrivene i kako će se dijeliti minutaža? Djeluje da će biti problema da se popuni rotacija, a pogotovo ako to protivnik zna, na nekim igračima bi mogla protiv Asvela da bude jako velika odgovornost. Ako znamo da nema Vanje Marinkovića, Brendona Dejvisa, Ifea Lundberga, Marija Nakića i Frenka Nilikine, otvara se veliko pitanje šta će Obradović sa bekovskim pozicijama?

Spreman je lider ovog tima Karlik Džouns, kao i Dvejn Vašington koji je počeo da igra bolje i uklopio se u tim nakon što je bio u Americi i pošto je ispao iz ritma i rotacije jedno vrijeme. Tu je i Arijan Lakić koji je od cijelog sastava do sada imao najmanje prilike da igra, a protiv Budućnosti je upisao četiri minuta na terenu. Vrlo je vjerovatno da će on jednostavno morati da dobije neku veću minutažu, jer nema ko da nastupi na bekovskim pozicijama. Na dvojci bi osim Vašingtona veću minutažu mogao da dobije mladi Mitar Bošnjaković koji je već pokazao da mu nije problem da odbranom i požrtvovanošću zarađuje minute, ali svakako da će ogroman teret biti na Karliku i Dvejnu.

Na trojci nema problema, spremni su Ajzak Bonga i Sterling Braun, a mogao bi Bonga takođe da dobije neke minute na bekovskoj poziciji u situacijama kada treba da čuva igrača koji prenosi loptu, bio to Teo Maledon ili Nando de Kolo. Na četvorci uz oporavljenog Ajzeu Majka tu je Aleksej Pokuševski koji je u Americi često imao loptu u rukama, pa neće biti iznenađenje da i on možda dobije minute na pleju ili da samo prenosi loptu kako bi malo odmorio Džounsa. Bez Brendona Dejvisa će, čini se, crno-bijeli najlakše jer je tu Tajrik Džouns uz sve boljeg Balšu Koprivicu. To bi po pozicijama u rotaciji izgledalo otprilike ovako:

1: Karlik Džouns, Arjan Lakić

2: Dvejn Vašington, Mitar Bošnjaković

3: Sterling Braun, Isak Bonga

4: Ajzea Majk, Aleksej Pokuševski

5: Tajrik Džouns, Balša Koprivica

Naravno, svaki igrač koji bi se vratio i bio spreman da odigra makar nekoliko minuta protiv Asvela i Efesa mnogo bi značio ekipi, a pogotovo ako bi se oporavio neki igrač koji može da ima loptu u rukama poput Ifea Lundberga i Frenka Nilikine. Sada je sve pitanje vremena, ali možda ovo i ne mora da bude tolika glavobolja za Partizan. Možda duplo kolo uz povrede izrodi nekoga ko može da dokaže Željku Obradoviću da zaslužuje više minuta. Vidjećemo.