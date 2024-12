FIBA je spremna da ponovo preuzme tržište i to zajedno sa NBA ligom.

Prvi čovjek FIBA Andreas Zaglis potvrdio je da su FIBA i NBA u razgovorima da se napravi NBA liga u Evropi! Prema Zagklisovom mišljenju košarka na Starom kontinentu ne ispunjava svoj pun marketinški i tržišni potencijal i zbog toga je neophodno uvesti korjenite promjene.

Prema njegovim riječima FIBA i NBA su već u razgovorima sa grupom medija kako bi se stvorila i promovisala neka vrsta NBA lige u Evropi koja bi bila konkurencija nacionalnim šampionatima, kao i Evroligi. Sama NBA je spremna da marketinški maksimalno ispromoviše ovaj projekat, a razlog što se sada priča o tome je situacija u Evroligi.

"Trebalo bi to pitati ljude iz NBA lige. Postoji interesovanje, ima razgovora i sa FIBA. To je dio našeg posla, imamo razgovore i sa EKA, kompanijom koja vodi Evroligu. Za nas je važno da imamo konstantan pristup, hoćemo da razvijamo sport, ali i da zadržimo naše osnove koje se ne tiču samo kalendara i pravila, već i poštovanja domaćih liga, reprezentacija. Imamo jasan ekosistem domaćih liga, štitimo klubove koji su piramida koja proizvodi igrače i koja je dovela FIBA gdje je. U januaru ćemo vidjeti o čemu se radi. Neću to nazvati NBA Evropa, jer je već bilo takvih događaja poput prijateljskih utakmica. Imaćemo ozbiljne razgovore sa našim partnerima u NBA", rekao je Andreas Zaglis.

NA ŠTA SE ZAPRAVO CILJA?

Najveći klubovi koji su akcionari Evrolige potpisali su ugovore sa ovim takmičenjem zaključno sa sezonom 2025/26,a već dugo se govori o tome da su nezadovoljni prije svega finansijskim uslovima u ovom takmičenju. Timovi poput Real Madrida i Barselone su navodno najnezadovoljniji i za sada nisu spremni da produže ugovor sa Evroligom.

I ostali akcionari Evrolige imaju ugovore do sezone 2025/26, tako da sada FIBA pokušava da povrati uticaj koji je imala do 2000. godine kada je njen koncept Suprolige izgubio u odnosu na Evroligu koja se tada etablirala kao privatno takmičenje koje je odnijelo prevagu. Vidjećemo i kako će se u svemu tome snaći srpski klubovi.

GOVORIO I O ZVEZDI I PARTIZANU!

O tome šta će biti naredni koraci Crvene zvezde i Partizana govorio je Zaglis, odgovorio je na pitanje MONDA šta misli o tome što se ponovo govori o pristupanju najvećih srpskih timova domaćoj ligi. Pozdravio je ideju jačanja srpske lige i istakao da se nada da će se to desiti. "Ako se to dogodi moja reakcija biće - konačno. Druga će biti - naravno. Šampion će imati pravo učešća u FIBA ligi šamipona, gdje i kako zavisi od ranga, to se pomjera svake godine. Neophodna nam je jača srpska liga", rekao je Zaglis.

