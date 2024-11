Predrag Mijatović je otkrio da je imao razgovor sa Slavišom Jokanovićem na jednoj od nedavnih utakmica Partizana.

Predrag Mijatović je gostujući u magazinu "Oko" govorio o tome ko ga je uopšte ubedio da se vrati u Partizan, a govorio je mnogo i o navijačima koji su se posle mnogo godina vratili na tribine stadiona "JNA". Upravo je to nešto što mu daje snage da radi i kako kaže, nije tako nešto doživio ni u danima najveće slave u Real Madridu.

"Ovdje sam shvatio kada sam došao u Beograd, doživio sam nešto što me pozitivno ježi. Te vibracije su fenomenalno dobre. Kada sam rekao da sam unutra i idemo da pomognem, ja živim novu mladost. Ja se sad ježim. Kada sam pozvao navijače da dođu, kada je došlo 20.000 ljudi, ja to nisam doživio Bože dragi od davnih doba. Onda na ovoj drugoj utakmici navijanje, samo sam govorio Jokanoviću koji je bio pored mene; 'Bože dragi ovakvo navijanje nisam osjetio ni u Real Madridu kada sam bio najpopularniji.' To mi sve daje tako dobre vibracije i neku energiju koju ne mogu da ti opišem", istakao je Mijatović.

On i Danko Lazović će voditi sportski sektor, a kada je već pomenuo Slavišu Jokanovića dobio je pitanje da li mogu navijači da očekuju da se legende tog kalibra vrate. Ne samo na stadion, već kao i Mijatović na neka mjesta u okviru kluba.

"Kako da ne, svi su dobrodošli, Mi moramo da se oslonimo na sve ljude koji su imali prilike da rade ovdje, koji su napravili sjajne karijere, koje ljudi vole, koji su idoli, ali koji su imali prilike da rade negdje drugo, pa su nešto naučili i donijeli to ovdje. To bude jedna dobra simbioza, to je ideja. Ne samo bivši igrači, nego svi koji vole Partizan. Ja imam ideju da iz drugih segmenata života pridobijemo povjerenje. Da to budu neki glumci, novinari, svi oni koji ovih godina nisu htjeli na stadion. Da se vratimo. Svaki komentar je dobrodošao, svi su dobrodošli. To su sada bivši fudbaleri, ali što ne bi svi drugi? Da se vrati navijač Partizana, jer nam navijači mnogo trebaju. Ja pričam sa igračima, svakodnevno. Vi nemate pojma koliko su navijači bitni. To je ono na čemu ćemo da insistiramo", naglasio je Mijatović.

Na kraju se osvrnuo na rad privremenog organa koji trenutno vodi klub. "Ja mislim da smo mi pomali zaduženi za sve. Gledamo u kom pravcu da krenemo. Milka je jako dobrodošla, ja je nisam poznavao, iz ove radne grupe sam znao Danka i Vojina Lazarevića, Čuo sam za Milku sve reference, ali mi smo jedna dobra ekipa. Svako zadužen za neki svoj segment konkretno, ali zajedno donosimo sve odluke. Glasamo i ako neko nije za nešto glasamo pa idemo u drugom pravcu", istakao je Mijatović.

