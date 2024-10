Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović govorio o evroligaškim sudijama.

Srpski klubovi su upisali poraze u šestom kolu Evrolige - Crvena zvezda poražena je od Žalgirisa u Kaunasu, Partizan je u Beogradu izgubio od Monaka, a utisak je da su sudije imale važnu ulogu na oba meča. Crveno-bijeli grme nakon što je tim Andree Trinkijerija stigao do pobjede, Partizanov stručni štab dobio je tehničku zbog ukazivanja na očigledan propust, a situacija se ne dopada ni Nebojši Čoviću.

Prvi čovjek srpske košarke oglasio se dan nakon utakmica šestog i dan pred utakmice sedmog kola u Evroligi. Suđenje u elitnom takmičenju košarkaških klubova u Evropi ocenio je skandaloznim, uz napomenu da za sada nema rešenje kako bi Zvezda i Partizan mogli da poprave svoj položaj u očima arbitara.

"Suđenje je bilo skandalozno. Još uvijek ne mogu da donesem konačan zaključak zašto se to događa. Razumijem da sudije griješe, kao i svi živi ljudi, ali ne razumijem zašto postoje tendencije, što se juče zapravo vidjelo. Vrijeme će da pokaže ko to radi, zbog čega se to radi, da li iza toga stoji nekakva strategija i eventualno gdje se prave takvi dogovori", započeo je razgovor za "Informer" Nebojša Čović.

Novi predsjednik Košarkaškog saveza Srbije ističe da srpski klubovi već godinama imaju isti problem. "Koliko znam, naši klubovi se već obraćaju oko toga i to jeste pristup. U svakom slučaju, nije pristup da se otvaraju nekakve linije sukoba i svađe sa Evroligom. Pogotovo što su ciljevi naših klubova da postanu stalni suvlasnici tog takmičenja, a mislim da to Beograd zaslužuje, kao i oba naša kluba. Treba biti vrlo mudar u svemu tome i imati pravu mjeru", rekao je Čović i dodao da nema rešenje: "Za sada nemam predlog. I u jednom i u drugom klubu sjede ljudi koji se bave tim poslom i znaju vjerovatno šta treba da se radi."

Podsjećamo, košarkaši Crvene zvezde imaju skor 3-3 u Evroligi, uz sporne poraze protiv Barselone u Beogradu i Žalgirisa u Kaunasu. Partizan je trenutno na skoru 2-4, a smatra se da su sporni porazi protiv Virtusa i Monaka u Beogradu, gdje su sudije donele nekoliko kontroverznih odluka.

