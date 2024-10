Dubai je došao do četvrte pobjede u ABA ligi ove sezone.

Dubai je došao do četvrte pobjede u pet utakmica ove sezone ABA lige i to posle prave drame. Košarkaši novoformiranog kluba iz Emirata pobedili su Spartak 80:79 (23:25, 28:16, 10:18, 19:20) i to košem Tejlora na dvije sekunde do kraja. Odlučio se za prodor i pogodio za preokret, a poslednji napad na meču za Spartak, preko Boltona, nije se završio trijumfalno.