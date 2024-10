Košarkaši Budućnost Volija u 4. kolu drugog po kvalitetu evropskog takmičenja bili su bolji od Trefl Sopota (92:83).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Prvo poluvrijeme smo odigrali veoma dobro, pogotovo u odbrani i bili smo na pravom putu", izjavio je Andrej Žakelj, trener "plavih".

U prvom dijelu njegovi momci su imali i plus 20, da bi u finišu meča autsajder grupe prišao i na minus pet.

"U nastavak nismo ušli sa mentalitetom da se branimo, već da dajemo koševe - to je pogrešno, zbog toga smo i primili 53 poena, što je premnogo. Zbog odbrane smo ostali i bez ideje u napadu", dodao je Žekelj.





"U finišu su igrači pokazali karakter", istakao je slovenački stručnjak.

Judoka Azubuike je trebalo da bude najveće pojačanje ovog ljeta, ali do sada nije opravdao očekivanja - Budućnost je već reagovala dovođenjem Alena Omića, a večeras američko-nigerijskog centra nije ni bilo u protokolu.

"Imamo 13 igrača i svaki put jedan mora da bude van tima - sada sam odlučio da to bude Azubuike... I to je to", bio je kratak Žakelj, prenose Vijesti.