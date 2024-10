Alen Smailagić otkrio je da želi da se vrati u Partizan jednog dana.

Izvor: MN Press

Alen Smailagić bio je jedan od igrača koji je otišao iz Partizana po završetku prethodne sezone. Željko Obradović odlučio je da napravi novi tim, pa je tako mladi košarkaš riješio da karijeru nastavi u Žalgirisu. Kod Andree Trinkijerija koji ga je nedavno javno kritikovao zbog loših partija.

Italijan, koji je nekada bio trener crno-bijelih, rekao je da je "Alen prespor, da mora što prije da pronađe ritam i da ga neće predugo čekati". Shvatio je to kao dobronamjernu kritiku. "Trener pokušava da mi pomogne, to je sigurno. Trudim se da radim najbolje što mogu. Defanzivno moram da budem još bolji kako bih proveo još više vremena na terenu, to je glavna stvar za mene. Moram da znam koga čuvam, bez obzira na to da li igram trojku, četvorku ili peticu i da znam sve o svakom igraču, ne samo o jednom ili dvojici", rekao je Smailagić za "BasketNews".

Ima još jedan detalj u svojoj igri koji želi da poboljša, to je šut za tri poena. Protiv Olimpijakosa je dao samo jednu trojku iz četiri pokušaja. "Nije sjajno, ali smatram da ću biti sve bolji. Vjerujem u svoj šut za tri poena, sada šutiram više trojki i uzeću svaku koja bude otvorena. Zato mi i trener govori da šutiram stalno. Kaže mi 'ako propustiš otvoren šut i dodaš, staviću te na klupu'".

Došao je red na pitanje o razlici između Trinkijerija i Željka Obradovića. "Oni su različiti treneri, imaju drugačiji način razmišljanja. Obojica mrze da gube, ali imaju različit pristup. Željko je glasniji, Trinkijeri voli više da priča sa nama, kako bismo bolje razumjeli stvari. Ne mogu da ih uporedim.".

Vjeruje u Partizan, a obećao je da će se vratiti jednog dana u Humsku. "Imao sam sjajan period u Partizanu, to je veliki klub u košarci, Žalgiris je najveći u Litvaniji. Partizan je slabo počeo, ali se bore. Imaju novi tim i teško je sve uklopiti za samo dva mjeseca. Povratak u Partizan? Možda kad budem malo stariji. Naravno da želim da se vratim u Partizan. Ja sam dijete Partizana."

Prokomentarisao je i poslednji evroligaški meč i poraz Žalgirisa od Olimpijakosa gdje je Trinkijeri isprozivao sudije zbog slobodnih bacanja u korist grčkog tima. "Takve stvari usporavaju igru, naravno da to utiče na vas. Ne mogu da pričam ništa o sudijama, jer bih onda bio kažnjen. Oni vjerovatno znaju šta je najbolje. Ali, ponekad očekujete nešto, vidite šta se dogodi i odluka bude potpuno drugačija", zaključio je Smailagić.