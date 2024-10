Barani su večeras na svom terenu izgubili od Cedevita Olimpije 92:82.

Mornar je morao da se pomiri s trećim porazom u AdmiralBet ABA ligi, ali trener Mihailo Pavićević nije mnogo žalio - vjeruje da je njegov tim na pravom putu da dođe do igre koju želi.

"Teško je biti zadovoljan poslije poraza, ali ne mogu ni da budem nezadovoljan. Cedevita Olimpija je zasluženo pobijedila, ali čestitam mom timu - bilo je padova koje je iskusna i kvalitetna protivnička ekipa iskoristila i stekla prednost koja je na kraju bila nedostižna", rekao je Pavićević.

Situacija je, ipak, bolja nego što je bila ne tako davno, pišu Vijesti.

"Prije 15 dana smo igrali protiv Budućnosti, i to u kakvom stanju, a sada je pomak u našoj igri evidentan i to me izuzetno raduje. Trebaće još vremena da sve to "legne", da u svakom momentu znamo ko šta radi, da nemamo "crne minute"... Ponese nas igra, ja to zovem uličarskom košarkom, a dobre ekipe to odmah kazne", istakao je Pavićević koji zaključuje:

"Imali smo i problema sa virusom. Za svaku pohvalu je Lovro Buljević, bio je na infuzijama poslije duela sa Crvenom zvezdom, Džamari Smit nije bio u trenažnom procesu... Konture naše igre se slažu i nadam se da u narednim utakmicama ulazimo u ravnopravnom odnosu sa protivnikom za pobjedu", zaključio je trener Mornara.