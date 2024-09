Kostas Slukas je iz Olimpijakosa prešao u Panatinaikos, navijači kluba iz Pireja mu to nikada nisu oprostili, pa se tako plej nije našao na najvećem spektaklu ovog ljeta u Grčkoj - povlačenje dresa Jorgosa Printezisa.

Kostas Slukas nekada je nosio dres Olimpijakosa, karijeru je započeo u klubu iz Pireja u kojem je igrao od 2008. do 2015. potom se ponovo vratio u crveno-bijelu opremu 2020. i nosio ju je sve do 2023. A, onda je uslijdio potpuni obrt i nešto sasvim nedopustivo kada ste vatreni navijač u Grčkoj. Slukas je iz Olimpijakosa prešao u zeleni tabor - od 2023. brani boje Panatinaikosa.

Od tog trenutka Slukas se našao na "crnoj listi" ljubitelja Olimpijakosa, ali priča se tu nije završila... Sezonu za nama pratio je niz prozivki na račun Grka, pa je tako bilo i konflikata na terenu, a neki od njih su bili baš sa sunarodnicima koji mu nisu oprostili transfer. Tako se Slukas nije našao i na jednom od najvećih događaja ovog ljeta - povlačenje dresa Jorosa Printezisa. O spektaklu kojem nije prisustvovao Slukas je rekao: "Bilo je jako tužno što nisam mogao da budem tamo, želio sam to. Bio je odličan sportista, igrali smo zajedno, on mi je prijatelj, ali vi tu ne možete da uradite ništa, to je život, sve sam to gledao na televiziji".

Grk je ostavio veliki trag u Olimpijakosu, vjerovatno je to razlog zašto je konstantno na meti kritika navijača crveno-bijelog kluba iz Pireja. Organizator igre Panatinaikosa pokušao je da objasni zašto je to tako: "Društvene mreže igraju veoma važnu ulogu u svemu ovome. Utiču na ljude i negativno i pogrešno. Međutim, moj posao je na terenu, tamo dajem odgovore, a kritike me mnogo ne zanimaju. Slušam samo ljude koji su mi bliski i moram da budem odgovoran prema svom treneru i svom timu", zaključio je Slukas.

Slukas je aktuelni šampion Evrolige sa Panatinaikosom, a sa Olimpijakosom je do krove Evrope došao dva puta - 2012. i 2013, potom je nosio dres Fenerbahčea sa kojim je 2017. takođe podigao pehar Evrolige. Ovog ljeta nije branio boje svoje zemlje na Olimpijskim igrama u Parizu, jedan od razloga je bio to što reprezentativci Grčke koji igraju u Olimpijakosu nisu imali korektan odnos sa njim tokom serije derbija u domovini, a drugi je bila želja da na Igrama učestvuje ekipa koja je izbrorila plasman u Pariz, a ne igrači koji nisu pomogli timu tokom kvalifikacija.