Excited to welcome Davis Bertans to our roster - a player with impressive NBA pedigree and the final piece for our historic 1st season#DubaiBasketball#YallaDB



يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع اللاعب دافيس بيرتانس، آخر المنضمين لقائمة الفريق قبل انطلاقة الموسم التاريخي لناديpic.twitter.com/apsVgS5Svb