Impresivna partija Nijemaca u četvrtfinalu Olimpijskih igara.

Izvor: MN Press

Košarkaška reprezentacija Njemačke prva je ekipa koji je obezbijedila plasman u polufinale Olimpijskih igara - aktuelni svjetski šampioni ubjedljivo su savladali Grčku (76:63) i obezbijedili sebi mjesto među četiri najbolja tima u Parizu. Protivnik Nijemaca u polufinalu biće bolji tim iz okršaja domaćina Francuske i Kanade, jednog od favorita iz sjenke.

Grcima u četvrtfinalu nije pomoglo ni što su na kraju prve četvrtine imali dvocifrenu prednost (21:11), jer su Nijemci sve to istopili do poluvremena. U nastavak meča ušlo se sa neriješenim rezultatom, a tada je na scenu stupio kvalitet koji Njemačka posjeduje. Nisu imali većih problema da tokom treće i četvrte dionice meča prelome otpor grčkog tima, pa su sasvim zasluženo stigli do borbe za medalje na Olimpijskim igrama.

Njemačku je do trijumfa vodio Franc Vagner sa 18 postignutih poena, dok je Denis Šreder dodao 13. Novi košarkaš Partizana Isak Bonga meč je završio sa devet postignutih poena, šest skokova i dvije asistencije. U poraženom timu najefikasniji bio je Janis Adetokunbo, sa 22 postignuta poena.