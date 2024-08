Srpski košarkaš prolazi kroz težak period

Izvor: MN Press

Reprezentativac Srbije u košarci Boriša Simanić prvi put je priznao da mu je teško što ne može da nađe klub nakon operacije odstranjivanja bubrega na Svjetskom prvenstvu prošle godine. Nastupajući za nacionalni tim, on je tada doživio udarac na jednoj utakmici koji mu je ugrozio i život, a nakon prave drame, sve je završeno najbolje moguće i vratio se kući sa ostatkom tima, sa osvojenim srebrom oko vrata.

Godinu kasnije, Boriša je proveo pripreme sa reprezentacijom Srbije, ali mu veliki problem predstavlja to što još ne uspijeva da nađe tim. O tome je govorio u intervjuu za "Republiku". "Kao što sam rekao, prošao sam kroz pripreme s reprezentacijom, sada radim individualno i siguran sam da ću biti spreman za nastavak karijere, ali još ne znam gdje jer mnogo je teško naći klub koji će angažovati igrača s ovakvom povredom. Moja želja je da to bude negdje u Srbiji iz razloga jer je tu doktor Gaga, u kog imam puno povjerenje. Da bih to ostvario, potrebna mi je pomoć saveza i države da napravim adekvatan ugovor. Dosad sam imao neka obećanja, ali je ostalo samo na tome. Polako se osjećam zaboravljenim".

Boriša Simanić rođen je u Ljuboviji 1998. godine i prije Svjetskog prvenstva u Manili prošle godine igrao je za Saragosu. Ponikao je u Crvenoj zvezdi i osim nje i FMP-a igrao je i za Megu.

Tokom prošle sezone je dobio dozvole da može da trenira i da se bavi sportom koji voli, ali i dalje nema klub i to mu stvara veliki problem. Dok individualno trenira, prati Olimpijske igre u Parizu i navija za svoje drugove. Pomen imena Južnog Sudana, reprezentacije protiv koje Srbija igra u subotu od 21, kod njega ne budi posebne emocije.

"Gledaću meč s Južnim Sudanom kod kuće u Beogradu, s porodicom. Što se tiče našeg rivala, i nemam neki osjećaj. Kad mi neko spomene Južni Sudan, naravno da se vratim mislima u taj period i u bolnicu, ali sam se vratio treninzima i pokušavam sve to da zaboravim", dodao je Simanić.