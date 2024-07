Pogledajte šta je Šekil O'Nil izjavio o Rudiju Goberu.

Slavni američki košarkaš Šekil O'Nil već godinama ima "lični rat" sa Rudijem Goberom. Francuz mu se uopšte ne dopada kao košarkaš, još manje mu se sviđa njegova uloga kao centra, tako da ga redovno proziva i umanjuje njegov doprinos na NBA parketima. Sada je odlučio da ga "pecne" na Instagramu i poslije nastupa za reprezentaciju Francuske na Olimpijskim igrama, pošto je očigledno gledao kako se njegova ekipa mučila protiv Brazila.

Na kraju, Francuska je pobijedila 78:66, ali rezultat vara pošto je Brazil zaista dugo parirao "trikolorima" i uspijevao je prije svega da nalazi rješenja za njihov neorganizovan i zbunjen napad, sa previše visokih igrača na terenu. Tako je i učinak Rudija Gobera bio vrlo sveden, tek sedam poena i tri skoka.

Zbog takvog nastupa, Šekil O'Nil je pretpostavio da bi Rudi Gober bez potrebne visine bio daleko od košarke, pa ga je ismijao na društvenim mrežama na sljedeći način:

"Ja bih sa 42 godine ubacivao 12 poena i imao osam skokova po meču. Ma to s*anje od statistike imao bih u ovim godinama. Nije prozivka već činjenica. Uzimao bih 250 miliona i prosječno ubacivao 12 poena. Dođavola, tip uzima toliko love. Nikad ga nisam smatrao vrhunskim defanzivcem. Protiv Jokića mu ništa ne prolazi. Tip je visok i naravno da će da vas blokira kada pokušate da položite loptu u koš", pričao je Šek jednom prilikom.

"Želiš da me impresioniraš? Zadrži Jokića ispod 15 poena. Sve to s blokadama je super, ali ne prolazi tipova kao što smo ja ili Džoker", dodao je on.