Čisto da gospodinu Šćekiću osvježimo sjećanje - lično obećanje dao je na dan kada je bila konferencija za medije na kojoj je predstavljena ovogodišnja raspodjela sredstava svim sportskim savezima, pa i Košarkaškom.

"Nakon današnjeg saopštenja Dragoslava Šćekića, ministra sporta i mladih Crne Gore, Košarkaši savez Crne Gore osjeća dužnost da izda saopštenje i odgovori pomenutom ministru.

"Dragoslav Šćekić je možda "momak za sve" - od zdravstva do sporta - ali od istine nije. Kada je stigao poziv od FIBA za odlazak u pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo obavili smo razgovor sa njim, dobili obećanje da će obezbijediti novac i tek potom učešće potvrdili FIBA.

Već tada i nama i njemu je bilo jasno da uvećani budžet neće biti dovoljan da pokrije poziv FIBA koji je stigao nakon što su bili završeni ovogodišnji planovi i Saveza i ministarstva sporta.

Obećanje je dao on lično i to direktno predsjednici Saveza Jeleni Dubljević. Od obećanja smo sada stigli do tvrdnje iz ministrovog resora da pretkvalifikacioni turnir nije učešće na Svjetskom prvenstvu i da nijesu postojale zakonske pretpostavke za izdvajanje sredstava od strane Ministarstva sporta i mladih.

Ako nijesu - zašto je obećavao da će obezbijediti novac?

njegovu tvrdnja da je lično obezbjeđivao sponzore Savezu.

njegovu tvrdnja da je lično obezbjeđivao sponzore Savezu. Neka javno kaže koja je sponzorstva obezbijedio!

Mi tvrdimo da su njegova sponzorstva za Košarkaški savez Crne Gore neviđena - jer, niko ih nikada nije vidio. Dragoslav Šćekić se ipak sasvim razotkrio svojim "odgovorom" Savezu.

On, naime, navodi kako je "simptomatično da su sponzori na pomen rukovodstva Saveza pokazivali nezainteresovanost za sponzorisanje Košarkaškog saveza na čelu sa predsjednicom Jelenom Dubljević". Koji su to sponzori?

Dragi ministre, "izvinite" što je na čelu Saveza jedna od najznačajnijih košarkašica u istoriji Crne Gore, koja je tokom seniorske karijere osvojila brojne trofeje, među kojima i šampionat američke WNBA.

A šta je Vas kvalifikovalo za fotelju baš u Ministarstvu sporta iz koje se rasipate lažnim obećanjima i lažnim tvrdnjama? Sa nestrpljenjem očekujemo Vaš odgovor pa ćemo mi imati još šta da kažemo", stoji u odgovoru Košarkaškog saveza.