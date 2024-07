Crna Gora je poražena na startu kvalifikacija za Olimpijske igre u Parizu od Brazila 81:72.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Selektor košarkaške reprezentacije Crne Gore, Boško Radović, izjavio je da je ekipa u finišu meča protiv Brazila napravila “puno glupih poteza”, čime je poništeno 35 minuta dobre košarke.

“Prije svega čestitam ekipi Brazila na pobjedi. Igali smo 35 minuta dobre košarke, i onda u zadnjih pet minuta smo odradili puno glupih poteza”, kazao je Radović i dodao:

“U prvom poluvremenu smo igrali dosta dobru odbranu, dobar protok lopte u napadu. I to smo morali da nastavimo. U nastavku nije to funkcionisalo. U ovom trenutku Brazil ima bolji roster, ne bolji neko iskusniji roster, jer igrači imaju više iskustva sa ovakvim utakmicama”, kazao je on.

Ukoliko želi da se plasira na Olimpijske igre, Crna Gora do kraja turnira mora da naniže četiri trijumfa, počevši od sjutrašnjeg meča.

“Moramo da se skoncetrišemo na Kamerun, nakon ovog presa nećemo se osvrćati na ovu utakmicu, već ide priprema za sjutra”, kazao je selektor.

Dodao je i da Crna Gora tim čiji rezultat zavisi prije svega od dobre defanzive.

“Mi nismo tim koji može da postigne 100 poena, mi moramo zato da igramo dobru odbranu. U trenucima kada treba da igramo tranzicionu košarku imamo problema”, kazao je selektor.