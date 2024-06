Skoti Pipen tvrdi da su Majklu Džordanu namještali određene statističke podatke...

Majkl Džordan i Skoti Pipen osvojili su zajedno šest NBA titula. Igrali su u Čikagu i tamo su dominirali, dva puta su uspjeli da dođu do tri uzastopne titule, prvo od 1991. do 1993. godine, pa onda od 1996. do 1998. godine. Mnogi smatraju da su oni među najboljim tandemima u istoriji košarke.