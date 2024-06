Legendarni NBA as Džeri Vest preminuo je u 86. godini.

Izvor: SASA STANKOVIC/EPA

Tužne vijesti stigle su iz NBA lige, preminuo je legendarni Džeri Vest. Potvrda je stigla iz Amerike i jedan od najpoznatijih igrača u istoriji košarke otišao je u vječnost u 86. godini. "Preminuo je mirno u svojoj kući, njegova supruga Karen bila je uz njega", stoji u saopštenju.

Cijelu igračku karijeru proveo je u Mineapolis Lejkersima, kasnije Los Anđeles Lejkersima sa kojima je osvojio i titulu 1972. godine, a bio je MVP finala tri godine ranije. Igrao je 14 puta na Ol-staru, a kao trener vodio je Lejkerse od 1976. do 1979. godine.

Ono po čemu je ostao posebno poznat jeste jedan detalj. NBA logo je napravljen po njemu, to je njegova silueta. "Volio bih da se nikada nije saznalo da sam ja na tom logu. Zaista to mislim, rekao sam to više puta. Znam da sam ja, prija mi zaista, ali ne želim da privlačim pažnju na sebe", rekao je Vest u jednom intervjuu 2017. godine i priznao da bi volio da se neko drugi tu nađe. Bilo je predloga da to bude Kobi Brajant, ali do promjene nije došlo i izvjesno je da nikada neće ni doći.

Legendo, počivaj u miru!