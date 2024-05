Iskusni košarkaš Semi Odželej neće biti pojačanje Crvene zvezde za narednu sezonu.

Izvor: MN Press

Košarkaški klub Crvena zvezda "naciljao" je Semija Odželeja (29) kao pojačanje za narednu sezonu, ali od tog posla neće biti ništa! Jasno je da se Amerikanac poreklom iz Nigerije neće preseliti u Beograd na kraju tekuće sezone, jer je produžetak ugovora sa sjajnim krilom objavila Valensija, za koju je nastupao od leta 2023. godine kada je stigao iz Virtusa.

Pre toga je Odželej pet godina igrao u NBA, gde je nosio dres Bostona, Milvokija i Klipersa, u kojima se veoma kratko zadržao pre selidbe u Evropu. Prvo je potpisao za italijanski tim, zatim se nakon godinu dana našao u Španiji, a tamo će i ostati zbog produžetka saradnje sa Valensijom.

On će još godinu dana igrati na istom mestu, a to zatvara vrata transferu u Crvenu zvezdu. Sada će srpski klub morati da traži alternativna rešenja na tržištu, a jedno od njih je i Livaj Rendolf, dosadašnji igrač Hapoela iz Jerusalima.

Svakako, Crvena zvezda prati i slučaj Nikole Kalinića! Srpski košarkaš neće ostati u Barseloni naredne sezone, a Odželej je u inostranim medijima figurirao kao njegov potencijalni naslednik. Jasno je da se Semi neće preseliti ni u redove slavnog španskog kluba, ali to svakako neće uticati na Kalinićev status - on se tokom leta gotovo sigurno rastaje sa Barselonom i Zvezda bi to želela da iskoristi.