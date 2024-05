Dubai je na korak od ulaska u elitno takmičenje.

Dubai je objavio da će se naredne sezone takmičiti u ABA ligi, mada se ne slažu svi sa time. Rekao je Motiejunas da je šansa Dubaija da naredne godine zaigra u Evroligi 50-50, što je dosta više nego u ranijim obraćanjima. Bilo je riječi da će prvo makar sezonu provesti u Evrokupu.

"Još pregovaramo sa njima i organizacija takođe razgovara sa klubovima. Želimo da vidimo širu sliku i pratimo situaciju jer bi to bio veliki korak za Evroligu. Moramo da vidimo da li imamo dovoljno hrabrosti za ovaj korak i da li prije svega ima smisla. Znamo da je to drugačije tržište, drugi kontinent. Razumijemo i kompleksnost problema. Zato smo i uzeli vrijeme kako bismo analizirali situaciju. Ono što smo govorili prije, ovo je tržšte kojem su svi sportovi okrenuti, od golfa, preko tenisa, do borilačkih sportova. NBA se okrenula tom tržištu, fudbal takođe. Mi kao Evroliga ne možemo da zatvorimo oči na to. Analiziraćemo situaciju i pratimo događaje, jer vjerujemo da je ovo zanimljivo tržište, posebno bi bilo ako otključamo njegov kompletni potencijal u pogledu biznisa i košarke", otkrio je Motiejunas.

Nije navijače obradovao novi intervju direktora Evrolige Paulijusa Motiejunasa koji je otkrio da je moguće da neko od dva srpska kluba može da se nađe van planova za Evroligu naredne sezone. Ipak, izgleda da će Makabi ostati u ligi, ali pitanje je da li će im liga tolerisati igranje u Beogradu još dugo.

"Veoma teško, ali mislim da su tu svi uradili veliki i dobar posao kako bi se stvorili uslovi za igru, prije svih srpska Vlada koja je omogućila da Makabiju Beograd postane centrala, kao i drugim klubovima. Nije lako, ali se iskreno nadamo da će konflikt da se završi uskoro. Naš cilj je da se Makabi vrati svojoj kući i tamo igra evropske utakmice. Prioritet je ipak sigurnih svih članova i da se rat završi. Kao što rekoh, pažljivo analiziramo situaciju. Jedna stvar je politika, drugo je logistika. Putovanja, publika, sve druge stvar jer jedno je ono što posmatramo iz političkog, drugo iz uglova klubova. Makabi je jedan od problema, ali ne i jedini. To je problem koji zahtjeva da svi sjednemo za sto i odlučimo u kojem smjeru želimo da idemo", rekao je Litvanac.