Kobi Vajt nije mogao da vjeruje da mu se 42 poena protiv Atlante - neće važiti!

Izvor: Melissa Tamez/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Bogdan Bogdanović je završio NBA sezonu porazom njegove Atlante od Čikaga u plejin turniru. Hoksi su sa desetog mjesta ušli u doigravanje, a nakon utakmice karijere beka Bulsa Kobija Vajta ispali su uprkos još jednoj odličnoj partiji kapitena Srbije. Imao je Bogdan Bogdanovič 21 poen, ali je Kobi Vajt ubacio 42!

Ipak, sada se ispostavilo da mu se to neće važiti u statistici! Naime NBA ne ubraja plej-in utakmice u statistiku kada su lični rekordi igrača u pitanju, pa će 37 poena protiv Sakramento Kingsa ove sezone ostati zvanično najbolji rezultat u karijeri Kobija Vajta. On na to, naravno, ne pristaje!

"Defintiivno računam ovo kao svoj rekord. Evo, pogledajte na statistiku, tu je", jasno je rekao kada su mu novinari objasnili šta se dešava sa njegovim nesuđenim rekordom.

Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Kobi Vajt ima 24 godine i jedan je od kandidata za titulu igrača koji je najviše napredovao ove sezone. Konačno je pored Zeka Levina i Demara Derouzana dobio šansu u Bulsima koji su ga draftovali pre pet godina kao sedmog pika. Ove godine je odigrao 79 utakmica, na 78 je bio starter, a prosječno je davao 19,1 poen uz 5,1 asistencija ui 4,5 skokova po meču.