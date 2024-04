Nikola Jokić ne misli da meč sa Minesotom predstavlja nešto važno za Denver.

Izvor: YouTube/screenshot/Denver Nuggets

Denver i Minesota odlučiće u direktnom duelu o tome ko će s prvog mjesta Zapadne konferencije u plej-of. Oni se sastaju u noći između srijede i četvrtka igraju u "Bol areni" (04.00) i trenutno imaju identičan skor (55-24), a iako je za njima i Oklahoma (54-25), odnosno igraju još dvije utakmice posle derbija, djeluje da u duelu Nagetsa i Vulvsa pada ime "prvog nosioca".

Entoni Edvards, najbolji igrač Minesote ove sezone, vodio je tako svoj tim do pobjede protiv Vašingtona (130:121) uz čak 51 postignut poen i odmah je poslao poruku Nikoli Jokiću i njegovim saigračima da se paze. "Svi znaju šta je ulog, ne moram ni da pričam koliko je to važna utakmica, svi znaju!", poručio je Edvards, dok je Srbin imao potpuno drugačiju reakciju kada je s novinarima pričao o ovoj temi.

Na konstataciju da je pred njima "važna utakmica", Jokić je podigao obrvu i potom spustio loptu da je to tako značajno: "Mislim da to nije naročito važna utakmica. Za nas je važno da sezonu završimo zdravi. Idemo tamo da dobijemo meč naravno, ali se od toga pravi prevelika priča da je to važna utakmica. Nadam se da će to biti zanimljivo, ali mislim da to nije naročito značajan meč", rekao je Jokić i dodao da on i njegovi saigrači iz Denvera samo moraju da igraju svoju igru kako bi mogli da dođu do pobjede i da budu spremni za plej-of.

Nikola Jokić o Minesoti Izvor: YouTube/DenverNuggets

I ranije je Jokić govorio da nije najvažnije da li će Denver biti prvi na tabeli Zapada, pošto ih podjednako ozbiljan posao očekuje budu li i drugi, pa i treći. Prvoplasirani igra protiv slabijeg tima koji "izađe" iz plej-ina, što bi mogli da budu Lejkersi, Sakramento ili Golden Stejt, dok će drugoplasirani najvjerovatnije igrati protiv Finiksa.

Prostora da se stvari preokrenu ima još sasvim dovoljno, ali za razliku od drugih, igrači Denvera ne razmišljaju previše o tome s kim mogu da igraju, nego da li će biti pravi kada počne plej-of.