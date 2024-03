Kada Uroš Luković stigne u Bar, krene da igra svoju najbolju košarku!

Izvor: X/AdmiralBet ABA League/Printscreen

Prvo je obarao rekorde, a sada je zakucavanjem pogurao Mornar ka opstanku u ABA ligi! Uroš Luković je nakon turbulentnih nekoliko godina ponovo u Baru i dominira! Mornar se ove godine baš mučio, mijenjao je mnogo igrača, ali otkako se Luković vratio u tim oni gaze ka opstanku. Sada su u dramatičnom meču savladali Igokeu na svom terenu 84:82 i to zakucavanjem sjanog centra uz zvuk sirene!

Nekadašnji košarkaš Partizana je na ovom meču blistao sa 17 poena, 8 skokova i 4 asistencije, na kraju je imao indeks korisnosti 27, ali je potez sa kraja meča prelomio cijelu utakmicu. Ostalo je šest sekundi do kraja pri rezultatu 82:82, a onda je Taj Voler izveo aut. Dodao je loptu do Entonija Luisa koji je riješio da bude heroj, ali mu se nije dalo.Prošao je svog čuvara, uspio da dođe do samog koša i da proba da od table postigne pogodak, ali lopta nije ušla u obruč. Sve to je pratio iskusni centar i u pravo vrijeme se odrazio i ukucao loptu u koš! Pogledajte taj potez:

Ostalo je na semaforu samo 1,4 sekunde i nije Igokea uspjela da postigne poene trojkom sa pola terena, a ova pobjeda je konačno pomjerila Mornar sa dna. Sada su pretposljednji sa pet pobjeda, dok Krka drži mjesto koje vodi u ABA 2 ligu sa četiri trijumfa. Probaće oni u ponedjeljak da se u meču sa Splitom na domaćem terenu približe i ostanu u trci za opstanak.

Uroš Luković je ponikao u FMP-u, igrao je za MZT, Kumanovo i Kožuv u Makedoniji i Tartu u Estoniji , a onda je odigrao odličnu sezonu u Partizanu. Četiri godine je bio u Mornaru od 2017. do 2012. godine, a poslije kratke epizode u Zadru je lutao. Igrao je za Lovćen i Metalac iz Valjeva, čak se oprobao i u 3x3 basketu, a od povratka u Bar dominira. Ove sezone je uspio poslije mnogo godina da sruši rekord Slavka Vraneša po broju blokada u karijeri u ABA ligi, a ako ovako nastavi da igra mogli bismo ga u dresu Barana gledati u ABA i naredne godine.