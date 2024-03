Francuski košarkaš Rudi Gober kažnjen je zbog vrijeđanja sudije i gestikuliranja prema njemu

Izvor: USA TODAY SPORTS / DDP USA / PROFIMEDIA

NBA liga je žestoko kaznila centra Minesote Rudija Gobera zbog neprimjerenog i neprofesionalnog gestikuliranja prema sudiji i zbog javnog kritikovanja sudije. To je saopštio Džo Dumars, izvršni potpredsjednik i čelnik za košarkaške operacije NBA lige. Kazna uzima u obzir to kako se Gober ponašao u prethodnim situacijama u NBA ligi koje je sam izazivao kritikujući arbitre.

Gober je prešao granicu 8. marta, poslije poraza svoje Minesote u duelu protiv Klivlenda 8. marta. Za vrijeme meča, u posljednjim trenucima posljednje četvrtine, trostrukom dobitniku nagrade za najboljeg defanzivca lige dosuđena je lična, a onda i tehnička greška. Poslije odluke arbitra, pogledao ka sudiji Skotu Fosteru i prstima gestikulirao novac, što je opšte poznat potez kojim se aludira na to da je neko plaćen, potkupljen.

I poslije meča je Gober ostao pri svome. "Opet ću da 'popijem metak' i da budem negativac. Prihvatiću kaznu, ali ovo šteti našoj igri. Znam da klađenje i sve to postaje sve veće i veće, ali ne može da se osjeti na taj način. To nije samo jedna odluka. Svi prave greške, ali kada se one ponavljaju iznovca i iznova, naravno da sve to nervira."

Zbog toga što je uradio i rekao kritikovao ga je i njegov trener, Mika Nori. "Neprihvatljivo je dobiti tehničku grešku 27 sekundi prije kraja. To je Rudi, ali morate da budete pametni. Napravio je gest očigledno ljut, a ljuti su bili u oba tima. Morate da budete pametniji od toga", rekao je on.

Gober je i ranije optuživao sudije na sličan način da "varaju" i pomažu sudije i to je sigurno uticalo da ova kazna bude sa šest cifara.