Košarkaši Budućnost Volija sjutra u 19 sati dočekuju Igokeu u 21. kolu ABA lige.

Podgoričani sa skorom 15-5 trenutno drže drugo mjesto, a cilj im je i da zadrže tu poziciju do kraja regularnog dijela sezone.

“Bitno da smo ovih nekoliko dana, koliko smo imali na raspolaganju nakon okupljanja, napravili dobre treninge. Nadam se da ćemo da nastavimo sa energijom s kojom smo završili dio ABA lige do pauze. Očekujem dobar pristup, fokus i energiju kao i u svakoj utakmici”, rekao je trener aktuelnog prvaka Crne Gore Andrej Žakelj.

Igokea je, dodao je, nezgodan tim, sa novim igračem.

“Sigurno ne dolaze samo na ‘izlet’. Čeka nas teška utakmica i pozivam navijače da nam pomognu”, poručio je Žakelj.

“Plavi” nikada nisu izgubili meč od Igokee na parketu SC Morača, a dosad su u najvećoj crnogorskoj areni ove dvije ekipe 12 puta odmjerile snage.

“Igramo protiv mog bivšeg kluba, ali to je posao. Do juče sam sa njima bio saigrač, sada smo na drugim stranima terena. Biće težak meč. Imali su i oni kao i mi ovu pauzu i sigurno su je iskoristili da se dobro pripreme. Sigurno da će doći silno motivisani da idu na pobjedu. Idemo od utakmice do utakmice, želimo da na kraju budemo drugi i imamo prednost domaćeg terena u plej-ofu”, rekao je krilni centar Nikola Tanasković, piše Cdm.

Karte za meč Budućnost-Igoke su u prodaji danas od 12 do 18h i sjutra, ponedjeljak, od 12 do 19h. Cijene su tri, pet i sedam eura.