Bivši as Crvene zvezde Pero Antić (41), trostruki osvajač Evrolige, govorio je za emisiju "Fer plej so Jana" o dvojici najvećih trenera sa kojima je radio - Dušanu Dudi Ivkoviću i Željku Obradoviću. Sa obojicom je postajao prvak Evrope, sa Dudom dva puta u Olimpijakosu, a sa "Žocom" jednom u Fenerbahčeu.

"Eurobasket 2011. mi je dao šansu da se dokažem, a Duda Ivković, jedan od najvećih u istoriji košarke, poslije toga me je pozvao. Duda Ivković je motivator, Željko Obradović je mislilac. On ima devet titula Evrolige i do tri sata ujutru sjedi i gleda NBA ligu i uči. Kad dođe prije treninga, sam sebi nacrta i onda ti kaže šta je izmislio. Ima svoje ključeve, sujevjeran je. On ti ja najbolji drug 22 sata, a dva sata ti vadi dušu. Da ti kaže 'Ovo je drvo', ti ćeš reći 'Drvo je'. Da ti kaže 'Gvožđe je', ti ćeš reći 'Gvožđe'. Ako kažeš da nije, trči 80 dužina, pa vidi da li ćeš da kažeš poslije da li je. Nisi 'morao' da budeš disciplinovan kod njega, možeš da mu kontriraš, ali na kraju izgubiš sve. On te uči i disciplini i svemu", objasnio je Antić kako je bilo raditi sa Obradovićem.

Njih dvojica sarađivali su od 2015, kada se Antić vratio iz NBA lige, do 2017, kada se Makedonac vratio u Zvezdu i u njoj završio karijeru. Govoreći o Obradoviću, Antić je jednom prilikom rekao i da i dalje pamti izreku najtrofejnijeg trenera.

"Najteže? Ni sa Dudom, ni sa Željkom"

"Ne bih mijenjao ništa da se opet rodim. Željko Obradović mi je jednom rekao 'Kako živiš, tako ćeš i da umreš'. Uvijek se držim onoga, ako ti nešto škodi, odmah mijenjaj, ako ne, onda radi dva puta više, to je moj moto", rekao je Antić za magazin "Elevejt" u Makedoniji.

Upitan sa kojim trenerom mu je bilo najteže, on je bez razmišljanja rekao ime izraelskog stručnjaka Zrija Šerfa, bivšeg trenera struke Makabija, Hapoela iz Jerusalima, Limoža, PAOK-a...

Njih dvojica sarađivali su u sezoni 2010/11 u Spartaku iz Sant Peterburga. Poslije te sezone Antić je zajedno sa Lesterom Boom Mekejlebom i Vladom Ilijevskim predvodio Makedoniju do istorijskog uspjeha, plasmana u polufinale.

"Sa Dudom i Željkom bilo je najlakše, najteže mi je bilo sa Izraelcem Zri Šerfom. Kao prvo, pola ga nisam razumio, a kao drugo, psovao je na izraelskom, pa me je to nerviralo. To je bilo u Sankt Peterburgu i imao sam nekih problema sa njim. Bilo je to u Sankt Peterburgu, možda je tu bilo i do mene", rekao je Antić, sada predsjednik Košarkaškog saveza Sjeverne Makedonije

