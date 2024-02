Ergin Ataman oglasio se posle poraza Panatinaikosa u Kupu Grčke.

Panatinaikos je izgubio od Olimpijakosa u Kupu Grčke (69:58), a Ergin Ataman tome ne pridaje nikakav značaj. Turskog trenera ne zanima to što je njegov tim ostao bez trofeja i što je najvćei rival uspio da podigne pehar. Svojom izjavom je dodatno umanjio značaj takmičenja koji je PAO osvajao 20 puta do sada.

Na konferenciji za medije je čestitao protivniku. "Rekao sam još prije početka da se već sjutra niko neće sjećati ko je izgubio i ko je pobijedio. Olimpijakos je bio bolji od nas, zaslužio je trijumf. Mi smo igrali loše, posebno u napadu i ovo je bila jedna od naših najgorih partija u sezoni. Oni su igrali odlično u odbrani", počeo je Ataman.

Onda se dotakao sudija. "Ovaj meč je bio bio derbi sve do momenta u kom sudije nisu sudile faul na šutu za tri Grigonisa i nama su za to dali tehničku. Bila je to važna odluka u meču. Ipak, želim da ponovim da je Olimpijakos zasluženo pobijedio. Naravno da mi je krivo što smo izgubili u finalu, ali naš cilj je Evroliga i titula u domaćem šampionatu."

Kritikovao je i Kostasa Slukasa 3, 3sk, 3as, 1/4 za tri) i Grigonisa (4, 5sk, 2/4 za dva, 0/3 za tri). "Njih dvojica su promašili svaki šut. Ključ je bio Mustafa Fal i njegova odbrana, dok Kendrik Nan nije pronalazio šanse kao u nekim prethodnim mečevima", zaključio je Ataman.