Nedovoljno dobra partija Nikole Jokića u porazu Denvera protiv Sakramenta.

Izvor: USA TODAY SPORTS / DDP USA / PROFIMEDIA

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći jednu od najgorih partija sezone, možda i najgoru ako se u obzir uzme statistika, manjak energije i višak nervoze. Denver je pred svojim navijačima izgubio od Sakramenta 102:98, a Jokić nije bio ni blizu visine zadatka, iako je njegova ekipa zapravo bila vrlo blizu pobjedi nad Kingsima.

Na kraju, Jokić je za 35 minuta na terenu imao samo 15 poena (pogodio samo šest od 17 šuteva, promašio je svih šest pokušaja za tri poena), dok se nije isticao ni u ostalim statističkim kolonama. Tako je imao osam asistencija i pet skokova, uz još jednu ukradenu, a čak i u ovako slabijoj partiji nije gubio lopte. To je i razlog zašto su se Nagetsi "držali" do samog kraja i imali čak priliku da dođu do pobijede u meču u kom to nisu zaslužili po svoj prilici.

Ovo je peti put ove sezone da Jokić pogađa otprilike svaki treći šut na utakmici, što nije strašno, a djeluje da ni ostatak tima nije pretjerano uplašen jer je pred njima sada Ol-star pauza i svakog trenutka trebalo bi da se vrate Džamal Marej i Kentavijus Koldvel Poup čiji izostanak se svakako osjeti.

Nikola Jokic had Domantas Sabonis LOST on the spin ️pic.twitter.com/b7Z1oFrg4n — ClutchPoints (@ClutchPoints)February 15, 2024



Tako je ulogu prvog strijelca protiv Sakramenta preuzeo Gordon sa 25 poena, Porter je dodao 19, dok je dvocifren bio još tek Džekson sa 12. S druge strane Sakramento je imao trojicu raspoloženih igrača. Dearon Foks je ubacio 30 poena, uz još po osam skokova i asistencija, dok su po 20 poena dodali Barns i Sabonis. Uz to, Sabonis je imao i 13 skokova, sedam asistencija i tri ukradene lopte, vjerovatno i dalje ljut što nije pozvan za Ol-star.

Prethodne noći gledali smo "obračun" Bogdanovića i Micića koji je pripao mlađem. Šarlot je pobijedio Atlantu 122:99, a Micić je opet odigrao dobar meč sa 13 poena, dva skoka i pet asistencija, dok je Bogdanović zabilježio 12 poena, pet skokova i četiri asistencije.

NBA REZULTATI

Šarlot - Atlanta 122:99

Orlando - Njujork 118:100

Filadelfija - Majami 104:109

Boston - Bruklin 136:86

Klivlend - Čikago 108:105

Toronto - Indijana 125:127

Memfis - Hjuston 121:113

Nju Orleans - Vašington 133:126

Dalas - San Antonio 116:93

Denver - Sakramento 98:102

Finiks - Detroit 116:100

Juta - L.A. Lejkers 122:138

Golden Stejt - L.A. Klipers 125:130